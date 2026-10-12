Politika

OPOZICIJA U HAOSU PRED IZBORE: Jedni povlače liste, drugi podržavaju studente — šta se zapravo dešava iza kulisa?!

В.Н.

12. 10. 2026. u 11:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U POČETKU blokaderskih protesta, bez obzira što su oni ušli u potpuno nasilje, kako blokadom fakulteta ili na ulici, blokaderi su imali bezrezervnu podršku opozicionih partija.

ОПОЗИЦИЈА У ХАОСУ ПРЕД ИЗБОРЕ: Једни повлаче листе, други подржавају студенте — шта се заправо дешава иза кулиса?!

Foto: Printskrin/jutjub/ Lažomer

Nadale su se opozicione partije da će blokaderi, kako su njihovi mentori i nalogodavci planirali, da sruše i preuzmu vlast na ulici. U haosu koji bi tada nastao opozicionari su videli i svoju šansu.

Na sreću propao je pokušaj takozvane obojene revolucije, a izbori koje su blokaderi počeli da prizivaju, misleći da ih vlast neće raspisati, u zakonskom roku se raspisaše za 25.oktobar!

Nekako sva pažnja javnosti bila je usmerena na blokadere i potom na njihovu "Studentsku listu - studenti pobeđuju!"

Još pre raspisivanja izbora, a naročito po raspisivanju, nastao je totalni galimatijas i haos, kod opozicionih, kako parlamentarnih, tako i vanparlamentarnih stranaka.

Osnova parlamentarne demokratije sa višestranačkim sistemom jeste da se stranke organizuju, profilišu svoj program i spremaju za izbore...To bi trebalo da im bude i osnovni uslov postojanja.

A u Srbiji je trenutno sve stavljeno naopako. Pošto je svima apsolutno jasno da su tvorci projekta rušenja Srbije, kao i finansijeri, iz inostranstva , tada izvršioci projekta  moraju bezrezervno da ih slušaju.

Za vreme blokaderskog delovanja za ove dve godine viđeni su uvek, na tim skupovima i mnogi lideri opozicionih stranaka, makar samo statirali, bez prava da bilo šta kažu...

Kada su izbori raspisani, očekivalo se da se sve stranke na njih prijave, međutim to se nije desilo. 

Jedan dobar deo opozicionih stranaka i to većina, odustala je od učešća na izborima , a neke su, što je neverovatno  i povlačile već predate izborne liste. Do sada nešto ovako u Evropi nije viđeno.

Lideri tih stranaka izjavili su da podržavaju takozvanu studentsku listu. Da ne bude niko naivan, nekim od lidera ovih stranaka neko iz inostranstva je zapretio ili jako dobro platio...

One opozicione stranke koje su podnele svoje liste za izlazak na izbore, čine lideri i njihove perjanice iz DOSovog režima, koje smo već imali prilike da vidimo na delu dok su upropašćavali Srbiju punih 12 godina.

Realno gledano zdravorazumski građani Srbije, pred sobom imaju jasnu sliku ko se sve prijavio za izbore, ali .......

Nekako se mnoge stvari brzo zaboravljaju, a kod blokadera nije ni čudo, jer mnogi od njih su tada išli u osnovnu školu ili tek počinjali srednju. Normalno to ne važi za njihove ostarele ideologe koji vuku konce.

Stotine fabrika je DOSov režim u Srbiji zatvorio , a preko pola miliona ljudi je ostalo bez posla. Ali pomenimo jedan tipičan primer neznanja ili kratke pameti.

Za vreme, dok je bio gradonačelnik Beograda, Dragan Đilas, marta 2014. godine na aukciji prodat je u stečaju hotel "Jugoslavia" i to za polovinu tražene sume. Kupac se obavezao da će uložiti stotine miliona evra u adaptaciju hotela, do čega nikada nije došlo.

Praktično hotel je prodat kao zgrada, a novi kupac je odmah otpustio nekoliko stotina hotelskih radnika , a zgradu isparcelisao i punih deset godina izdavao raznim zakupcima, bez ijednog evra ulaganja. 

Novi vlasnik prodao je zgradu zajedno sa okolnim placem koji joj pripada, firmi koja je rešila, i dobila sve potrebne dozvole da totalno ruiniranu zgradu sruši i podigne novi velelepni hotel, a pored dve višespratnice jednu stambenu, a drugu poslovnu...

Kada je u jesen 2024.godine novi vlasnik počeo sa rušenjem zgrade bivšeg hotela "Jugoslavija" isti ti koji su prvobitno radili na prodaji hotela, sada kao opozicionari počeli su da demonstriraju protiv rušenja već oronule zgrade.

Počelo se sa širenjem laži i izazivanja panike da se oslobađa velika količina azbestne prašine koja je izuzetno kancerogena, što je izazvalo paniku građana u okolini, a naročito kod roditelja dece koja idu u OŠ "Kralj Aleksandar I". Mnogi roditelji su odbili da šalju decu u školu.

Nije se poverovalo u izveštaj Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja da azbesta nema, niti opasnosti od njega, pa su angažovani takozvani nezavisni stručnjaci iz Nemačke i Švedske, koji su stalnim merenjem ustanovili to isto. I dan danas blokaderi cepaju panoe oko gradilišta, jer je zgrada bivšeg hotela odavno srušena, a novi hotel se gradi. Sve ovo apsolutno podseća i na akcije oko početka izgradnje Beograda na vodi.

Ovakvih slučajeva u zadnjih dve godine ima sijaset u Srbiji, što nam pokazuje dve stvari. Prvo da mnoge stvari iz prošlosti nismo znali ili ne želimo da znamo, a drugo da treba osporavati sve ono što aktuelna vlast čini, u smislu napretka i razvoja Srbije.

U ovaj kontekst možemo staviti i pomračene umove onih koji su želeli da zaustave izgradnju EXPOa ili onih sa studentske liste koji javno saopštavaju, da ako dođu na vlast otkazaće EXPO, što bi verovatno i učinili jer oni svi rade za pare iz inostranstva koje se daju za rušenje Srbije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ANALITIČARI O VUČIĆEVOM PLANU: Jug Srbije ulazi u novu fazu razvoja
Politika

0 1

ANALITIČARI O VUČIĆEVOM PLANU: Jug Srbije ulazi u novu fazu razvoja

Prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, tokom obilaska Jablaničkog okruga najavio je specijalni program za jug Srbije, koji će doneti veća ulaganja, nova radna mesta i bolje uslove za život. Kako je istakao, cilj je da se zaustavi odlazak stanovništva, pomognu siromašnije opštine i stvore uslovi da mladi ostanu u svojim mestima, ali i da se deo onih koji su otišli vrati.

12. 10. 2026. u 09:37

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"