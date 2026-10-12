OPOZICIJA U HAOSU PRED IZBORE: Jedni povlače liste, drugi podržavaju studente — šta se zapravo dešava iza kulisa?!

U POČETKU blokaderskih protesta, bez obzira što su oni ušli u potpuno nasilje, kako blokadom fakulteta ili na ulici, blokaderi su imali bezrezervnu podršku opozicionih partija.

Foto: Printskrin/jutjub/ Lažomer

Nadale su se opozicione partije da će blokaderi, kako su njihovi mentori i nalogodavci planirali, da sruše i preuzmu vlast na ulici. U haosu koji bi tada nastao opozicionari su videli i svoju šansu.

Na sreću propao je pokušaj takozvane obojene revolucije, a izbori koje su blokaderi počeli da prizivaju, misleći da ih vlast neće raspisati, u zakonskom roku se raspisaše za 25.oktobar!

Nekako sva pažnja javnosti bila je usmerena na blokadere i potom na njihovu "Studentsku listu - studenti pobeđuju!"

Još pre raspisivanja izbora, a naročito po raspisivanju, nastao je totalni galimatijas i haos, kod opozicionih, kako parlamentarnih, tako i vanparlamentarnih stranaka.

Osnova parlamentarne demokratije sa višestranačkim sistemom jeste da se stranke organizuju, profilišu svoj program i spremaju za izbore...To bi trebalo da im bude i osnovni uslov postojanja.

A u Srbiji je trenutno sve stavljeno naopako. Pošto je svima apsolutno jasno da su tvorci projekta rušenja Srbije, kao i finansijeri, iz inostranstva , tada izvršioci projekta moraju bezrezervno da ih slušaju.

Za vreme blokaderskog delovanja za ove dve godine viđeni su uvek, na tim skupovima i mnogi lideri opozicionih stranaka, makar samo statirali, bez prava da bilo šta kažu...

Kada su izbori raspisani, očekivalo se da se sve stranke na njih prijave, međutim to se nije desilo.

Jedan dobar deo opozicionih stranaka i to većina, odustala je od učešća na izborima , a neke su, što je neverovatno i povlačile već predate izborne liste. Do sada nešto ovako u Evropi nije viđeno.

Lideri tih stranaka izjavili su da podržavaju takozvanu studentsku listu. Da ne bude niko naivan, nekim od lidera ovih stranaka neko iz inostranstva je zapretio ili jako dobro platio...

One opozicione stranke koje su podnele svoje liste za izlazak na izbore, čine lideri i njihove perjanice iz DOSovog režima, koje smo već imali prilike da vidimo na delu dok su upropašćavali Srbiju punih 12 godina.

Realno gledano zdravorazumski građani Srbije, pred sobom imaju jasnu sliku ko se sve prijavio za izbore, ali .......

Nekako se mnoge stvari brzo zaboravljaju, a kod blokadera nije ni čudo, jer mnogi od njih su tada išli u osnovnu školu ili tek počinjali srednju. Normalno to ne važi za njihove ostarele ideologe koji vuku konce.

Stotine fabrika je DOSov režim u Srbiji zatvorio , a preko pola miliona ljudi je ostalo bez posla. Ali pomenimo jedan tipičan primer neznanja ili kratke pameti.

Za vreme, dok je bio gradonačelnik Beograda, Dragan Đilas, marta 2014. godine na aukciji prodat je u stečaju hotel "Jugoslavia" i to za polovinu tražene sume. Kupac se obavezao da će uložiti stotine miliona evra u adaptaciju hotela, do čega nikada nije došlo.

Praktično hotel je prodat kao zgrada, a novi kupac je odmah otpustio nekoliko stotina hotelskih radnika , a zgradu isparcelisao i punih deset godina izdavao raznim zakupcima, bez ijednog evra ulaganja.

Novi vlasnik prodao je zgradu zajedno sa okolnim placem koji joj pripada, firmi koja je rešila, i dobila sve potrebne dozvole da totalno ruiniranu zgradu sruši i podigne novi velelepni hotel, a pored dve višespratnice jednu stambenu, a drugu poslovnu...

Kada je u jesen 2024.godine novi vlasnik počeo sa rušenjem zgrade bivšeg hotela "Jugoslavija" isti ti koji su prvobitno radili na prodaji hotela, sada kao opozicionari počeli su da demonstriraju protiv rušenja već oronule zgrade.

Počelo se sa širenjem laži i izazivanja panike da se oslobađa velika količina azbestne prašine koja je izuzetno kancerogena, što je izazvalo paniku građana u okolini, a naročito kod roditelja dece koja idu u OŠ "Kralj Aleksandar I". Mnogi roditelji su odbili da šalju decu u školu.

Nije se poverovalo u izveštaj Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja da azbesta nema, niti opasnosti od njega, pa su angažovani takozvani nezavisni stručnjaci iz Nemačke i Švedske, koji su stalnim merenjem ustanovili to isto. I dan danas blokaderi cepaju panoe oko gradilišta, jer je zgrada bivšeg hotela odavno srušena, a novi hotel se gradi. Sve ovo apsolutno podseća i na akcije oko početka izgradnje Beograda na vodi.

Ovakvih slučajeva u zadnjih dve godine ima sijaset u Srbiji, što nam pokazuje dve stvari. Prvo da mnoge stvari iz prošlosti nismo znali ili ne želimo da znamo, a drugo da treba osporavati sve ono što aktuelna vlast čini, u smislu napretka i razvoja Srbije.

U ovaj kontekst možemo staviti i pomračene umove onih koji su želeli da zaustave izgradnju EXPOa ili onih sa studentske liste koji javno saopštavaju, da ako dođu na vlast otkazaće EXPO, što bi verovatno i učinili jer oni svi rade za pare iz inostranstva koje se daju za rušenje Srbije.