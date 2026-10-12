KALAS PONOVO KAO ADVOKAT ZELENSKOG: Poslala oštru poruku Trampu

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da bi se izbori u Ukrajini održali, Rusija mora da zaustavi rat.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Kalas je to izjavila komentarišući poziv predsednika SAD Donalda Trampa da se održe predsednički izbori u Ukrajini, piše Evropska pravda.

Ona je, razgovarajući sa novinarima pred sastanak Saveta EU, istakla da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naglasio da je u slučaju prekida vatre spreman da održi izbore što je pre moguće.

- Skoro svaki ustav predviđa da se izbori ne mogu održati kada je rat. I, koliko ja razumem, predsednik Zelenski je takođe izjavio da je, ako dođe do prekida vatre, spreman da održi izbore što je pre moguće - rekla je Kalas.

Dodala je i to da su izbori uvek unutrašnja borba između različitih grupa u zemlji, dok Ukrajina nastavlja da doživljava spoljnu agresiju.

Kalas je naglasila da je u uslovima rata i spoljnog pritiska izuzetno važno održati jedinstvo društva. Ona je istakla da napori međunarodnih partnera treba da budu usmereni na to da se Rusija primora da okonča rat.

- Ako se na Rusiju izvrši pritisak da zaustavi ovaj rat, uverena sam da će se u Ukrajini održati izbori - rekla je visoka predstavnica EU.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je 9, oktobra, nazvao slabom odluku SAD da dozvole isporuku ruskog goriva američkom i svetskom tržištu. Napomenuo je da je Tramp pregovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom tokom ukrajinsko-američkih razgovora u Majamiju.

Zelenski je kasnije ponovio da smatra ublažavanje sankcija protiv Rusije "očiglednom slabošću" koja ide na ruku Rusiji.

Kao odgovor, Tramp je oštro kritikovao ukrajinskog lidera, rekavši da je "vreme da Ukrajina izabere novog predsednika". Šef Bele kuće je takođe optužio Zelenskog da ima sposobnost da okonča rat, ali to nije učinio.

Ukrajinski lider je 11. oktobra rekao da će, ako Putin pristane na 60-dnevno primirje, Ukrajina održati izbore.

(nv.ua)

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