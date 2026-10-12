Srpski zet ušao u Ginisovu knjigu rekorda

Konačno je dočekao nagradu

Foto: InstagraM/eloyroom

Golman reprezentacije Kurasaa, Eloi Rum, zvanično je postao nosilac Ginisovog svetskog rekorda, a istorijski uspeh proslavio je emotivnom porukom u kojoj nije krio ponos zbog svoje zemlje.

Rum je široj javnosti postao poznat nakon sjajne partije protiv Ekvadora na Svetskom prvenstvu 2026. godine. On je tokom utakmice imao čak 15 odbrana prema statistici KONKAKAF-a, dok je Ginisovo priznanje, prema izveštaju lokalnih medija, zasnovano na 16 odbrana. Time je izjednačio rekord Amerikanca Tima Hauarda, koji je isti broj intervencija zabeležio protiv Belgije na Mundijalu 2014. godine.

Ipak, osim fudbalskih kvaliteta, ovaj golman ima i posebnu vezu sa Srbijom. Naime, Rum je suprug poznate srpske influenserke Zorane Jovanović, poznatije kao Zorannah, zbog čega ga mnogi nazivaju srpskim zetom.

Nakon što je dobio zvanično priznanje Ginisove knjige rekorda, Rum se oglasio na društvenim mrežama i podelio emocije sa svojim pratiocima.

- Neverovatna čast i trenutak koji nikada neću zaboraviti. Ponosan sam što sam ispisao istoriju i predstavljao naše prelepo ostrvo Kurasao na svetskoj sceni.

Posebno se zahvalio sunarodnicima na podršci tokom karijere, naglašavajući da ovo priznanje ne pripada samo njemu.

- Narodu Kurasaa, hvala vam na beskrajnoj ljubavi i podršci tokom mog puta. Ovaj rekord nije samo moj, pripada svima nama!