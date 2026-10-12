Svet

"ODGOVORIĆEMO VAŠINGTONU" Bagei: Iran i dalje razmatra odgovor SAD na svoj predlog za otvaranje Ormuza

В. Н.

12. 10. 2026. u 11:12

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IRAN i dalje razmatra odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj predlog o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i odgovoriće Vašingtonu preko posrednika kada se taj proces završi, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

ОДГОВОРИЋЕМО ВАШИНГТОНУ Багеи: Иран и даље разматра одговор САД на свој предлог за отварање Ормуза

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je rekao na konferenciji za novinare da Iran nastavlja da razmenjuje poruke sa SAD preko posrednika, prenela je Al Džazira.

Iran je predložio Vašingtonu sedam uslova za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i poručio da će pomorski saobraćaj u Ormuskom moreuzu da se normalizuje u roku od sedam dana, ukoliko Vašington ispuni njegove zahteve.

Glavni zahtevi Teherana su prestanak rata, odnosno okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, davanje pouzdanih garancija da se napadi neće ponoviti, ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, oslobađanje zamrznute iranske imovine u inostranstvu, ublažavanje ili ukidanje sankcija, uključujući ograničenja prodaje iranske nafte, smanjenje američkog vojnog pritiska na Iran, kao i rešavanje pitanja ratne odštete i drugih spornih pitanja u okviru šireg sporazuma. 

(Tanjug)

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