U Srbiji konstantno pravi probleme, a u Italiji dobija komplimente

Mladi fudbaler blizu debija u Seriji A.

FOTO: FSS

Oko Lazara Jovanovića (19) se uvek nešto dešava, bez obzira da li je u pozitivnom ili negativnom smislu. Momak kog je nedavno iz mlade reprezentacije Srbije odstranio selektor Zoran Bata Mirković zbog nediscipline, sada je dobio pohvale od trenera Koste Runjaića (55).

Talentovani ofanzivac letos se iz Nemačke preselio u Italiju i potpisao ugovor do juna 2031. godine. Crno-beli su Štutgartu platili 6,5 miliona evra na ime obeštećenja, što im je i najveći transfer minulog prelaznog roka, ispred Nikola Zaniola, Idrise Geha, Alesandra Zaniolija... Zbog toga se od krilnog napadača očekuje da potvrdi raskošni potencijal, što se u prošlosti dešavalo tek povremeno.

Prema najavama sa Apenina, sin proslavljenog srpskog fudbalera Milana Laneta Jovanovića mogao bi večeras da debituje u Seriji A protiv Torina (20.45, Arena premijum 4).

- Jovanović ide sa nama u Torino, dobro je trenirao i bilo je pozitivno što smo ga imali tokom većeg dela pauze. Reč je o klasnom igraču, brzom, tehnički potkovanom, koji uvek ide "jedan na jedan" i ima opasnu levu nogu. Potrebni su nam takvi profili fudbalera, biće nam važan u različitim fazama sezone. Protiv Kaljarija bi nam, na primer, bio od velike koristi - rekao je Runjaić.

Stručnjak srpskog porekla ne krije da mladi krilni napadač mora i da popravi određene stvari u igri.

- Na treninzima pokazuje kvalitet, ali mora da unapredi igru u odbrani. Ako se ukaže prilika, mogao bi da zaigra, ali, kao i sa Mateom Palmom, ići ćemo postepeno jer ne želim da mu pravim pritisak. Potrebno mu je vreme da sazri. Doveli smo ga jer je ogroman talenat, a sada moramo da ga oblikujemo na najbolji način. Kroz rad će mnogo napredovati i moći će da pravi razliku - naglasio je Runjaić.

Podsetimo, Lazar Jovanović je ponikao u Vojvodini, a još 2023. godine je, kao član kadetske selekcije Srbije, odstranjen sa spiska za Evropsko prvenstvo zbog nediscipline. Selektor Aleksandar Luković doneo je odluku nakon incidenta u kom je krilni napadač, prilikom izmene na utakmici, psovao trenere svog kluba.

Ubrzo je prešao Crvenu zvezdu, ali nije ubedio tadašnjeg trenera Vladana Milojevića da mu pruži šansu. Umesto toga, u septembru 2024. godin se ponovo našao u centru pažnje zbog snimka sa jutjuberom Bakom Prasetom. Noć pred večiti derbi se, tokom lajv-prenosa, mladi igrač zakačio za zadnji deo džipa i tako se vozio ulicama Beograda, što je izazvalo lavinu komentara i reakcija.

Poslat je ubrzo na pozajmicu u OFK Beograd, a prošlog leta prodat je Štutgartu za 5,15 miliona evra. Ni u Nemačkoj nije dobio minutažu, a tamošnji mediji pisali su da trener Sebastijan Henes nije zadovoljan njegovim zalaganjem i ponašanjem na treninzima.