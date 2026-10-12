Marko Jakšić više nije trener Čukaričkog, poznato kad stiže naslednik

Očekivani epilog

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Fudbalski klub Čukarički sporazumno je raskinuo ugovor sa šefom stručnog štaba Markom Jakšićem, saopštio je beogradski superligaš.

Mladi stručnjak je kormilo „brđana“ preuzeo sredinom marta i vodio je ekipu na 21 zvaničnoj utakmici. Iako je prošle sezone sa belo-crnima izborio plasman u plej-of Superlige Srbije, ceh promenljivim rezultatima na startu tekućeg šampionata – gde je Čukarički u prvih 11 kola osvojio 12 bodova – platio je upravo Jakšić.

Sportski direktor kluba Vladimir Matijašević istakao je da je do rastanka došlo brzo i u prijateljskom tonu, ali da je ekipi bio potreban šok-terapija pred nastavak sezone.

– Nažalost, nije išlo onako kako smo zamislili, pa je došlo do rastanka. Želeo bih da se zahvalim Marku Jakšiću i ljudima iz njegovog stručnog štaba, bili su korektni, na kraju smo se i brzo dogovorili oko svih detalja. Nemam dilemu da je dobar trener, želim mu svu sreću u nastavku karijere, ali ovde jednostavno nije išlo. Na nama je da trgnemo ekipu, za koju smatram da ima kvalitet i da ostvarujemo bolje rezultate, počevši od naredne utakmice protiv Zemuna u subotu – rekao je Matijašević.

Prvi operativac belo-crnih najavio je i ekspresno rešenje na klupi.

– Sada smo u potrazi za novim trenerom, a ime narednog šefa struke Čukaričkog trebalo bi da bude poznato već sutra – zaključio je Matijašević.