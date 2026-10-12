Marko Jakšić više nije trener Čukaričkog, poznato kad stiže naslednik
Očekivani epilog
Fudbalski klub Čukarički sporazumno je raskinuo ugovor sa šefom stručnog štaba Markom Jakšićem, saopštio je beogradski superligaš.
Mladi stručnjak je kormilo „brđana“ preuzeo sredinom marta i vodio je ekipu na 21 zvaničnoj utakmici. Iako je prošle sezone sa belo-crnima izborio plasman u plej-of Superlige Srbije, ceh promenljivim rezultatima na startu tekućeg šampionata – gde je Čukarički u prvih 11 kola osvojio 12 bodova – platio je upravo Jakšić.
Sportski direktor kluba Vladimir Matijašević istakao je da je do rastanka došlo brzo i u prijateljskom tonu, ali da je ekipi bio potreban šok-terapija pred nastavak sezone.
– Nažalost, nije išlo onako kako smo zamislili, pa je došlo do rastanka. Želeo bih da se zahvalim Marku Jakšiću i ljudima iz njegovog stručnog štaba, bili su korektni, na kraju smo se i brzo dogovorili oko svih detalja. Nemam dilemu da je dobar trener, želim mu svu sreću u nastavku karijere, ali ovde jednostavno nije išlo. Na nama je da trgnemo ekipu, za koju smatram da ima kvalitet i da ostvarujemo bolje rezultate, počevši od naredne utakmice protiv Zemuna u subotu – rekao je Matijašević.
Prvi operativac belo-crnih najavio je i ekspresno rešenje na klupi.
– Sada smo u potrazi za novim trenerom, a ime narednog šefa struke Čukaričkog trebalo bi da bude poznato već sutra – zaključio je Matijašević.
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