Svet

KIJEV SE IGRA VATROM: Novi sukob Zelenskog i Trampa najopasniji do sad?

P. Đurđević

12. 10. 2026. u 11:12

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VLADIMIR Zelenski rizikuje da pokvari svoj odnos sa predsednikom SAD Donaldom Trampom usled razvoja situacije oko rešenja sukoba u Ukrajini, pišu mediji. Kako se ističe, to bi mogao biti najopasniji sukob njih dvojice do sada.

КИЈЕВ СЕ ИГРА ВАТРОМ: Нови сукоб Зеленског и Трампа најопаснији до сад?

Foto: AI generated/ChatGPT

- Zelenski rizikuje da pokvari svoj odnos sa Trampom. (On je) na putu konfrontacije sa (američkim liderom) - navodi se u objavi.

Kako mediji napominju, nastavljajući da napada ruske rafinerije nafte, Zelenski sve više rizikuje sukob sa Trampom.

- To predstavlja pretnju za Kijev, jer Ukrajina ostaje zavisna od kupovine američkog oružja i obaveštajnih podataka iz Vašingtona - ističe se.

Prema medijima, tenzije između Zelenskog i Trampa su se više puta javljale tokom sukoba u Ukrajini, ali bi novi sukob mogao biti daleko opasniji.

Tramp je novinarima u subotu rekao da je Zelenski „mogao mnogo puta da reši ovaj sukob i da je odlučio da to ne učini“.

Tramp je istakao da Ukrajina treba da pronađe novog lidera i zahtevao je da Zelenski prestane da napada ruske rafinerije nafte.

(Sputnjik)

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