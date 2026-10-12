KIJEV SE IGRA VATROM: Novi sukob Zelenskog i Trampa najopasniji do sad?
VLADIMIR Zelenski rizikuje da pokvari svoj odnos sa predsednikom SAD Donaldom Trampom usled razvoja situacije oko rešenja sukoba u Ukrajini, pišu mediji. Kako se ističe, to bi mogao biti najopasniji sukob njih dvojice do sada.
- Zelenski rizikuje da pokvari svoj odnos sa Trampom. (On je) na putu konfrontacije sa (američkim liderom) - navodi se u objavi.
Kako mediji napominju, nastavljajući da napada ruske rafinerije nafte, Zelenski sve više rizikuje sukob sa Trampom.
- To predstavlja pretnju za Kijev, jer Ukrajina ostaje zavisna od kupovine američkog oružja i obaveštajnih podataka iz Vašingtona - ističe se.
Prema medijima, tenzije između Zelenskog i Trampa su se više puta javljale tokom sukoba u Ukrajini, ali bi novi sukob mogao biti daleko opasniji.
Tramp je novinarima u subotu rekao da je Zelenski „mogao mnogo puta da reši ovaj sukob i da je odlučio da to ne učini“.
Tramp je istakao da Ukrajina treba da pronađe novog lidera i zahtevao je da Zelenski prestane da napada ruske rafinerije nafte.
(Sputnjik)
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