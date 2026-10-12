OBRATIO SE ZELENSKI: Sve oči uprte u ukrajinskog predsednika, pomenuo dogovor Trampa i Putina (VIDEO)

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski govorio je na Varšavskom bezbednosnom forumu u Poljskoj.

Foto: Tanjug/AP Photo/Attila Husejnow

Ukrajinski lider je među brojnim visokim političarima na konferenciji, uključujući premijera Poljske Donalda Tuska i premijera Norveške Jonasa Gara Sterea.

Zelenski je započeo svoj govor izjavom da su juče svi bili iznenađeni neočekivanom objavom predsednika SAD Donalda Trampa, koji je rekao da je obezbedio energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine.

U tom istom trenutku, kaže Zelenski, ruski dronovi na mlazni pogon leteli su ukrajinskim nebom, dok su veliki delovi Kijeva bili bez vode i struje.

Zelenski napominje da je "odmah nakon te objave Rusija izvela ciljani napad na elektranu u Harkovu, nanoseći dodatnu štetu našem energetskom sistemu".

- Bilo je jasno da Putin ne čita Trut Social - dodaje Zelenski.

Zelensky: This winter, if Russia does not agree to an energy ceasefire, we will respond. https://t.co/yux08SC0yu — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

- Ove zime, ako se Rusija ne saglasi sa energetskim prekidom vatre, odgovorićemo - nastavlja Zelenski.

On kaže da je Ukrajina "odmah" podržala Trampovu najavu o prekidu vatre, dodajući da "američki tim veoma dobro zna šta ovo znači za nas".

Zelenski navodi da, ako Moskva želi da Kijev prestane da gađa ruske rafinerije nafte, onda i ona mora prestati da udara na ključnu ukrajinsku infrastrukturu.

- Ako Rusija želi da obustavimo naše dalekometne napade na njene rafinerije nafte i izvoz nafte, onda Rusija mora obustaviti svoje napade na naš energetski sistem i kritičnu infrastrukturu, i prestati da ubija naš narod. To je jedino pošteno - nastavlja Zelenski.

- Spremni smo da poštujemo energetski prekid vatre ako je Rusija spremna da uradi isto. Mi se slažemo, ako se oni slažu - dodaje on, piše Bi-Bi-Si.

Zelenski kaže da sinoć ruske rafinerije nafte "nisu gorele", a ipak je u ponoć Rusija pogodila postrojenje za proizvodnju gasa u Ukrajini, dok je izveden i napad na običnu benzinsku pumpu u kom je učestvovalo "nekoliko dronova".

- To je Putinov odgovor Trampu: ruski napadi - kaže on.

Ukrajina čeka više detalja o razgovoru između Amerikanaca i Rusa, navodi Zelenski, misleći na Trampov sporazum o dizelu koji je najavio prošle nedelje.

- Ovaj energetski prekid vatre može funkcionisati i može postati veliki korak ka okončanju rata, ako se Amerikanci sada zaista uključe i osiguraju da Rusi poštuju energetski prekid vatre - kaže on, dodajući da je "zahvalan" Americi.

(Kurir)

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