TRAMP ZAVRNUO RUKU KIJEVU: Prekinite napade na ruske rafinerije ili ostajete bez oružja i obaveštajne podrške!

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa preti da će obustaviti sistem nabavke oružja za Ukrajinu kako bi izvršila pritisak na Kijev da prekine napade velikog dometa na rusku energetsku infrastrukturu, rekli su evropski zvaničnici, piše "Fajnenšel tajms".

Foto: Tanjug (AP Photo/Nathan Howard)

Zvaničnici, koji su primili pozive američkih predstavnika ili su bili upoznati sa njihovim sadržajem, naveli su da SAD vrše pritisak na evropske prestonice i Kijev u pokušaju da zaustave napade na ruske rafinerije nafte.

Bela kuća je odbila da potvrdi ili komentariše te pozive.

Prema rečima zvaničnika, američka poruka uključivala je i pretnje obustavom razmene obaveštajnih podataka, kao i prekid programa nabavke američkog oružja za Ukrajinu.

Američki predsednik u nedelju je iznenadio Kijev i evropske zemlje, na koje je njegova administracija pokušavala da izvrši pritisak, kada je na društvenim mrežama objavio da su Ukrajina i Rusija postigle dogovor o prekidu vatre koji bi zaustavio međusobne napade na energetsku infrastrukturu.

- Odmah stupa na snagu energetsko primirje u sukobu između Rusije i Ukrajine. Obe strane su se saglasile. Nemojte ga kršiti - napisao je Tramp na svojoj platformi Trut soušl.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je poručio da Zelenski ne pokazuje političku volju koja je neophodna da se sukob zaustavi, zato predsednik SAD Donald Tramp i govori da je Ukrajini potreban novi lider.

(RT Balkan)

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