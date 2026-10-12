BREGZIT PONOVO NA UDARU OPTUŽBI: London tvrdi da se Moskva mešala, a sada upozorava i Francusku i Nemačku

BRITANSKI premijer Endi Bernam izjavio je da se Rusija zaista umešala u referendum o Bregzitu i upozorio da se slične ruske aktivnosti odvijaju u Francuskoj i Nemačkoj, prenosi danas Bi-Bi-Si.

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Premijer je u jednom podkastu izjavio da se po dolasku na funkciju raspitivao o mogućem ruskom mešanju u glasanje o Bregzitu 2016. godine, dodajući da je dobio jasan odgovor da se to zaista desilo.

- Mislim da smo u tom pogledu zapravo bili previše pasivni i da nismo dovoljno obavestili javnost o tome u kojoj meri iz inostranstva pokušavaju da poremete politički proces - dodao je on.

Bernam nije izneo više detalja o vrsti ili obimu aktivnosti Moskve tokom referenduma o izlasku Britanije iz Evropske unije.

Grupa „Britain Unbound”, koja se zalagala za Bregzit, ocenila je Bernamove izjave kao „još jedan grub pokušaj da se potkopa legitimnost odluke koju je britanski narod doneo 2016. godine”.

Iz te grupe su naveli da je strano mešanje u izbore u Velikoj Britaniji „očigledno neprihvatljivo”, ali su dodali da „ne postoji valjan razlog za verovanje da je ruska intervencija uticala na ishod referenduma 2016. godine, kao i da je uvredljiva sugestija da je birače bilo tako lako obmanuti”.

U intervjuu koji treba da bude objavljen tokom današnjeg dana, Bernam je rekao da je o problemu ruskog mešanja razgovarao sa kancelarom Fridrihom Mercom tokom svoje posete Nemačkoj ranije ove nedelje.

- Svakako postoje dezinformacije koje iz Rusije dopiru do nemačke politike - rekao je on.

Bernam je, istovremeno, ukazao da je sada važno da se jasno iznesu ove činjenice i pomogne biračima u Nemačkoj i Francuskoj da shvate da „deo te politike podstiču neprijatelji, konkretno Rusija.”

Ovo je prvi put da je jedan britanski premijer izjavio da je Rusija pokušala da utiče na glasanje o Bregzitu 2016. godine, mada već dugo postoje upozorenja o nastojanjima Kremlja da izvrši uticaj na politiku Velike Britanije, navodi britanski javni servis.

Parlamentarni Odbor za obaveštajne poslove i bezbednost je 2020. godine objavio izveštaj o ruskim intervencijama na izborima i referendumima u Velikoj Britaniji, a ruski ministar spoljnih poslova je odbacio izveštaj bez razmatranja, nazvavši ga „rusofobijom”.

Iste godine, tadašnja konzervativna vlada saopštila je da je „gotovo izvesno da su ruski akteri pokušali da se umešaju” u opšte izbore 2019. godine, prenosi Tanjug.

Ranije ove godine, čelnik britanske Izborne komisije, Vidžaj Rangaradžan, rekao je poslanicima da su se ruski „dipfejk” snimci „uveliko koristili na izborima širom sveta”, dodajući da nema razloga da se veruje da bi Britanija bila izuzetak.

Tokom govora pred Ujedinjenim nacijama, Bernam je prošlog meseca optužio ruske agencije da koriste „sva sredstva koja su im na raspolaganju kako bi širile laži i dezinformacije i iskorišćavale strahove ljudi”.

On je najavio da će Velika Britanija osnovati novi centar za „zaustavljanje otrovnog talasa” dezinformacija.

(Politika onlajn)

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