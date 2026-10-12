TRAMP IZJAVOM ŠOKIRAO SVE: "Mogao bih da govorim najgluplje stvari, a vi biste mi aplaudirali" (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp održao je govor pred svojim pristalicama u Tenesiju, tokom kojeg se posebno osvrnuo na činjenicu da ga njegovi birači prate i podržavaju u svakom potezu koji povuče.
On se pojavio na skupu u Klarksvilu, oko 80 kilometara severozapadno od Nešvila, u okviru kampanje za promociju republikanskih kandidata uoči izbora za Kongres SAD.
- Šta ja radim u Tenesiju? Ne moram ovde da vodim kampanju. Pobedio sam u vašoj državi sa mnogo, mnogo, mnogo poena razlike. Sa nekom smešnom razlikom. Stalno pobeđujem - rekao je Tramp.
Ponovio je i tvrdnju da je jedan izborni ciklus bio "namešten".
- Dakle, tri puta sam pobedio na izborima, tri puta na velikim izborima. Drugi put su me pokrali jer su varali. Varali su. Ne smemo da dozvolimo da se to ponovi - naveo je američki predsednik.
Nakon toga, istakao je da u prostoriji u kojoj drži govor oseća ljubav, nakon čega su okupljeni počeli da skandiraju: "Tramp, Tramp, Tramp".
- Ne, zaista. Takva ljubav postoji. Ovo je neverovatno. Kada stanete ovde, to je kao da osećate ljubav. Mogao bih da govorim najgluplje stvari, a vi biste mi aplaudirali. Toliko to volim, to je istina - poručio je Tramp.
Ipak, američki predsednik rekao je da govori isključivo stvari koje imaju smisla.
- Govorim stvari koje imaju smisla i verovatno su uglavnom konzervativne. Ali to nije baš konzervativizam, to je zdrav razum - zaključio je Tramp.
(Kliks)
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