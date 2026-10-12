ZELENSKI NA UDARU TRAMPOVIH SARADNIKA: Prestanite da ga nazivate dobrim saveznikom

VLADIMIR Zelenski šteti Trampu i američkom narodu, izjavio je savetnik i politički konsultant američkog predsednika Donalda Trampa, Aleks Brusevic.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Prema njegovim rečima, „Zelenski je nazvao američkog predsednika slabićem pre dva dana i napao je rafinerije nafte odmah nakon što je Tramp objavio sporazum sa Rusijom“.

- Prestanimo da se pretvaramo da je on (Zelenski) dobar saveznik. Ako ste još uvek u kontaktu sa njim, morate mu reći da prestane da potkopava Trampa i da svojim postupcima šteti američkom narodu - napisao je Brusevic na svojoj stranici na društvenim mrežama Iks, odgovarajući na objavu američke novinarke Lore Lumer, koja je prethodno intervjuisala Zelenskog.

Brusevic je takođe u subotu, 10. oktobra, na društvenim mrežama primetio:

- Zelenski nije bio prijatelj američkog naroda. Napadi koje je pokrenuo na rafinerije nafte sinoć i jutros, odmah nakon što je Amerika postigla dogovor o snižavanju cena dizel goriva, dodatni su dokaz za to- navodi on.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp objavio da je postignut sporazum između Rusije i Ukrajine o prekidu napada na energetska postrojenja, za koji je rekao da će odmah stupiti na snagu.

Međutim, američki predsednik nije izneo detalje predloženog sporazuma.

Ranije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da Ukrajina mora da plati za udare na ruske civilne ekonomske ciljeve i da ruske oružane snage trenutno uzvraćaju udare na postupke kijevskog režima.

(Tanjug)