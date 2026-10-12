Umro Nikolas Santos
Brazilski MMA borac Nikolas Santos preminuo je 10. oktobra u 19. godini života, a vest o njegovoj smrti potresla je borilačku zajednicu. Informaciju je zabeležio i specijalizovani portal Tapology na profilu mladog takmičara.
Okolnosti njegove smrti za sada nisu zvanično saopštene. Njegov matični klub „Čute Bokse“ iz Kuritibe oprostio se od mladog borca emotivnom porukom na društvenim mrežama, skrenuvši pažnju na važnost mentalnog zdravlja i podrške osobama koje prolaze kroz teške životne trenutke.
U objavi na Instagramu iz kluba su podsetili da se psihička patnja često ne primećuje spolja i da ljudi koji deluju nasmejano mogu da se suočavaju sa ozbiljnim unutrašnjim problemima.
- Depresija je bol koju često ne možemo da vidimo. Iza osmeha može da se krije neko ko vodi tihu borbu - poručili su iz kluba, uz apel da ljudi jedni prema drugima pokažu više razumevanja, pažnje i saosećanja.
Posebno su naglasili značaj razgovora i podrške, ističući da i mali gestovi mogu mnogo da znače osobi koja se nalazi u teškoj situaciji.
- Ponekad zagrljaj, reč podrške ili jednostavno slušanje bez osuđivanja mogu da naprave ogromnu razliku. Briga o mentalnom zdravlju je od suštinskog značaja - navedeno je u oproštajnoj poruci.
Santos je trenirao u klubu „Čute Bokse“ u Kuritibi, gde je radio pod nadzorom trenera Eda Karlosa. Iako je bio na početku karijere, iza sebe je već imao sedam profesionalnih MMA nastupa, uz učinak od četiri pobede i tri poraza.
Poslednji put se borio u martu 2026. godine, kada je na priredbi WOW FC odmerio snage sa Lijem Hamondom. Taj meč završen je njegovim porazom predajom.
Odlazak mladog borca ostavio je veliku tugu među ljudima iz njegovog sportskog okruženja, dok je poruka njegovog kluba ponovo otvorila pitanje koliko su razumevanje, razgovor i podrška važni u borbi za mentalno zdravlje.
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