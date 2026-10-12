Legendarnog Hrvata vređali usred Zagreba, a onda...
Legendarni hrvatski košarkaš Dino Rađa nije mogao da sakrije emocije tokom projekcije dokumentarnog filma "„Rađa, from Split to Hall of Fame", koji je prikazan u Ulcinju u okviru manifestacije „Mundijal prijateljstva“.
Jedan od najboljih košarkaša sa prostora bivše Jugoslavije rasplakao se prisećajući se velikih trenutaka iz karijere, ali i ljudi kojih više nema.
- Film je nastao 2020. godine i uvek ga je emotivno gledati. Svaki put mi je sve teže. Sve je manje živih ljudi koji su učestvovali u filmu, pa mi je jako, jako teško da ga pogledam do kraja. Neka pričaju neki drugi - rekao je vidno potreseni Rađa.
Ipak, tokom razgovora sa nekadašnjim komentatorom Hrvatske radio-televizije Slavkom Cvitkovićem, prisetio se i jedne neprijatne situacije iz 1997. godine, kada je kao košarkaš Panatinaikosa gostovao Ciboni u Zagrebu. Rađa je otkrio da je pre utakmice dogovorio televizijski intervju sa Cvitkovićem, ali da se sve promenilo nakon što je doživeo žestoke uvrede sa tribina.
- Došao sam kući posle dugo vremena, trebalo je lako da ih pobedimo. Na početku sam promašio dva-tri šuta. Onda je krenula kontra, ostao sam sam ispod koša i lagano zakucao. Nisam se čak ni okačio o obruč, a cela dvorana je počela da skandira: 'Dino, Cigane'“, ispričao je Rađa.
Umesto da ga takvo ponašanje navijača poremeti, hrvatski košarkaš dobio je dodatni motiv da pokaže šta ume.
- Tada sam se probudio, poludeo, svima sam se naj*bao majke. Slavio sam svaki koš kao da je gol“, prisetio se Rađa.
Međutim, njegovo ponašanje na parketu očigledno se nije dopalo Cvitkoviću, koji je posle utakmice odlučio da otkaže dogovoreni razgovor.
- Dođem kod Slavka po dogovoru posle utakmice, a on mi kaže: "Završili smo, nema više!'"
Rađa je tokom bogate karijere osvojio brojne trofeje i ostavio neizbrisiv trag u evropskoj košarci. Sa Jugoplastikom je dva puta uzastopno bio šampion Evrope, 1989. i 1990. godine, dok je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio dva evropska zlata i olimpijsko srebro. Kasnije je sa Hrvatskom stigao do srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. godine, kada je u finalu bolji bio čuveni američki „Drim tim“. Osvojio je i bronzu na Svetskom prvenstvu, kao i dve evropske bronze.
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