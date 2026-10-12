"UGLAVNOM SMO PROŠLI TEST ZDRAVOG RAZUMA'': Stigli preliminarni rezultati, oglasio se premijer Slovenije

PREMIJER Slovenije Janez Janša izjavio je, komentarišući preliminarne rezultate četiri referenduma, da je zemlja "uglavnom prošla test zdravog razuma", ali je kasniji preokret u rezultatima jednog od glasanja pokazao da su birači odbacili zakon o novim pravilima parlamentarnih istraga.

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Janša je izjavu dao pre nego što se rezultat na jedinom obavezujućem referendumu promenio iz podrške u odbijanje predloženog zakona.

Lider Slovenačke demokratske stranke (SDS) izrazio je zadovoljstvo velikom izlaznošću i zahvalio građanima koji su, kako je naveo, ozbiljno shvatili činjenicu da je njihov glas najsnažnije sredstvo demokratije, prenosi agencija STA. Prema gotovo konačnim rezultatima, izlaznost na sva četiri referenduma iznosila je oko 54 odsto, što je najveća izlaznost na referendumima u istoriji Slovenije.

Janša je, okružen liderima koalicionih partnera, poručio da će vlada poštovati volju naroda. Govoreći o kampanji u vezi sa zakonom o parlamentarnim istragama, koji su protivnici nazivali zakonom o "političkoj policiji", Janša je ocenio da je propaganda uspela da ubedi stotine hiljada ljudi da je istraga političkih funkcionera ''oblik političke policije''.

On je uporedio tu raspravu sa delovanjem nekadašnje jugoslovenske tajne službe UDBA, optužene za ubistva, zatvaranja i progon političkih protivnika, i ocenio da je slovenačko društvo i dalje "podložno propagandi".

Nakon preokreta u rezultatima referenduma o parlamentarnim istragama, Janša je upitan da li će vlada odbacivanje zakona tumačiti kao izraz nepoverenja građana. Odgovorio je da je za njega lično nedeljni referendum bio svojevrsno zagrevanje uoči obavezujućeg referenduma o obimnom ekonomskom zakonu, koji vladajuća koalicija naziva "razvojnim zakonom" i smatra ključnim za budući razvoj Slovenije.

Predloženi zakon predviđa opsežna poreska smanjenja i promene u drugim oblastima, uključujući penzije i doprinose za socijalno osiguranje.

Kritičari, međutim, smatraju da bi najviše koristi od tih mera imali imućniji građani, uz moguće slabljenje države blagostanja. Janša je takođe ocenio da zahvalnost Pokreta za slobodu sindikalnim konfederacijama pokazuje da sindikati nisu politički neutralni, sugerišući da su naklonjeni levici.

Pored referenduma o parlamentarnim istragama, održana su i tri savetodavna referenduma koja su tražile vladajuće stranke. Prema gotovo konačnim rezultatima, birači su podržali predloge koji se odnose na pretplatu za finansiranje TV Slovenija, pravo državljana trećih zemalja da glasaju na lokalnim izborima i obavezu korisnika socijalne pomoći da prihvate radni angažman.

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