TRAMP SPREMA VELIKI POTEZ: Posle poslednjeg napada, Vašington razmatra žestok odgovor
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da razmatra da li bi Sjedinjene Američke Države trebalo da se pridruže vojnoj kampanji Saudijske Arabije protiv militantne grupe Huti u Jemenu, koju podržava Iran, nakon njihovih poslednjih napada na aerodrom u Rijadu.
- Možda. Razmotrićemo to. Upravo smo saznali za nedavni napad. Zato ćemo doneti odluku. Delujemo veoma brzo - rekao je Tramp novinarima, odgovarajući na pitanje da li bi SAD mogle da učestvuju u napadima na Hute, prenosi američki "Njuzmaks".
Trampova administracija je do sada Saudijskoj Arabiji pružala obaveštajnu pomoć i pomoć u gađanju ciljeva Huta, ali američke snage nisu bile angažovane u vojnim operacijama protiv te militante grupe koja je proteklih meseci zauzela niz strateških gradova duž obale Crvenog mora i moreuza Bab el Mandeb, i počela je napade na Saudijsku Arabiju.
Saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman zatražio je direktnu vojnu pomoć SAD tokom razgovora sa Trampom u septembru, što je Vašington tada odbio.
Trampovi komentari da je moguće angažovanje vojske SAD u sukobu Saudijske Arabije i Huta usledili su nakon što je prethodno u subotu izveden još jedan napad na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, gde je raketa pogodila putnički terminal.
Aerodrom je evakuisan, letovi su preusmereni ili otkazani, a saudijske vlasti su saopštile da je najmanje 12 ljudi u napadu poginulo, a 309 povređeno.
(Tanjug)
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