Svet

TRAMP SPREMA VELIKI POTEZ: Posle poslednjeg napada, Vašington razmatra žestok odgovor

P. Đurđević

11. 10. 2026. u 07:42

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da razmatra da li bi Sjedinjene Američke Države trebalo da se pridruže vojnoj kampanji Saudijske Arabije protiv militantne grupe Huti u Jemenu, koju podržava Iran, nakon njihovih poslednjih napada na aerodrom u Rijadu.

ТРAМП СПРЕМА ВЕЛИКИ ПОТЕЗ: После последњег напада, Вашингтон разматра жесток одговор

Foto: Tanjug (AP Photo/Nathan Howard)

- Možda. Razmotrićemo to. Upravo smo saznali za nedavni napad. Zato ćemo doneti odluku. Delujemo veoma brzo - rekao je Tramp novinarima, odgovarajući na pitanje da li bi SAD mogle da učestvuju u napadima na Hute, prenosi američki "Njuzmaks".

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Trampova administracija je do sada Saudijskoj Arabiji pružala obaveštajnu pomoć i pomoć u gađanju ciljeva Huta, ali američke snage nisu bile angažovane u vojnim operacijama protiv te militante grupe koja je proteklih meseci zauzela niz strateških gradova duž obale Crvenog mora i moreuza Bab el Mandeb, i počela je napade na Saudijsku Arabiju.

Saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman zatražio je direktnu vojnu pomoć SAD tokom razgovora sa Trampom u septembru, što je Vašington tada odbio.

Trampovi komentari da je moguće angažovanje vojske SAD u sukobu Saudijske Arabije i Huta usledili su nakon što je prethodno u subotu izveden još jedan napad na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, gde je raketa pogodila putnički terminal.

Aerodrom je evakuisan, letovi su preusmereni ili otkazani, a saudijske vlasti su saopštile da je najmanje 12 ljudi u napadu poginulo, a 309 povređeno.

(Tanjug)

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