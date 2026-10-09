Svet

Zelenski priznao: Ukrajinska energetska infrastruktura pretrpela značajnu štetu u ruskim napadima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 10. 2026. u 17:27

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UKRAJINSKA energetska infrastruktura pretrpela je značajnu štetu usled ruskih napada, saopštio je Vladimir Zelenski.

Зеленски признао: Украјинска енергетска инфраструктура претрпела значајну штету у руским нападима

Foto: Volodymyr Tarasov/Sipa Press/Profimedia

-Nažalost, velika su oštećenja elektroenergetske mreže i objekata za prenos električne energije, napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

On je dodao da njegov kabinet i Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine pripremaju obraćanje zapadnim partnerima sa zahtevom za dodatnim sredstvima protivvazduhoplovne odbrane.

RAZMENA OPTUŽBI ZELENSKOG I KLIČKA

Vladimir Zelenski optužio je gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička da nije uspeo da odbrani Kijev od ruskih udara, objavili su lokalni mediji.

Prethodno je Kličko rekao za nemačke medije da korupcija u najužem krugu saradnika Zelenskog negativno utiče na odbrambene kapacitete Ukrajine i njen ugled među saveznicima.

sputnikportal.rs

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