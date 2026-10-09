OGLASIO SE KREMLJ: Uskoro telefonski razgovor Putina i Trampa

TELEFONSKI razgovor između ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, može se uskoro očekivati, saopštio je portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.

Foto: Drew ANGERER/AFP/Profimedia

Prema njegovim rečima, još uvek nije poznato da li će specijalni izaslanik američkog predsednika, Stiven Vitkof i zet predsednika, Džared Kušner doći u oktobru.

On je dodao da su oni uvek dobrodošli u Moskvi, ako odluče da prenesu rezultate svojih razgovora sa ukrajinskom delegacijom u Americi i da je Putin uvek spreman da se sastane sa njima.

- Navodno, postoje neki sveobuhvatni planovi, neke sveobuhvatne ideje za rešenje. Ako se o njima zaista razgovara u Majamiju i ako američki pregovarači smatraju da je potrebno da ih podele u Moskvi, onda će, naravno, biti dobrodošli - rekao je Peskov.

Prethodno je američki lider najavio da će uskoro razgovarati sa Putinom.

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(Sputnik Srbija)