PUKLA LINIJA ODBRANE? Ukrajinskoj PVO nedostaje četvrtina ljudstva — redovi sve prazniji!

UKRAJINSKE snage protivvazdušne odbrane (PVO) funkcionišu uz nedostatak ljudstva od približno 25 procenata, prema rečima pukovnika Jurija Čerevaščenka, zamenika komandanta Ratnog vazduhoplovstva Ukrajine zaduženog za protivvazdušnu odbranu.

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Obraćajući se parlamentarnoj privremenoj istražnoj komisiji 6. oktobra, Čerevaščenko je izjavio da su ove snage trenutno popunjene sa oko 75 procenata predviđenog broja pripadnika. Ipak, napomenuo je da brojnost ljudstva trenutno nije glavno ograničenje za kapacitete ukrajinske PVO, već je kao neposredno „usko grlo” označio tehnološka rešenja i dostupnost odgovarajućih sredstava za dejstvovanje po vazdušnim ciljevima. Naglasio je da bi, nakon rešavanja tih problema, sposobnost za proširenje obima operacija i obezbeđivanje dovoljnog broja obučenih pilota mogla postati sledeće ograničenje.



Čerevaščenkovi komentari usledili su u trenutku kada se Ukrajina suočava sa sve ozbiljnijom pretnjom iz vazduha od strane Rusije. Ruske snage su značajno povećale upotrebu jurišnih dronova dugog dometa, pri čemu se novije varijante sa mlaznim motorima kreću znatno većim brzinama i na većim visinama od konvencionalnih bespilotnih letelica tipa „Šahed”. Asošijeted pres je u oktobru izvestio da ukrajinske jedinice PVO imaju poteškoća sa presretanjem tih bržih dronova. Nova pretnja nameće dodatne zahteve kako ljudstvu, tako i opremi. Ukrajinski programi korišćenja dronova-presretača zahtevaju obučene pilote sposobne da upravljaju letelicama pri velikim brzinama, dok jedinice konvencionalne PVO moraju istovremeno da rukuju radarima, opremom za elektronsko ratovanje, mitraljezima i raketnim sistemima zemlja-vazduh. Ukrajinski zvaničnici sve više promovišu bespilotne letelice-presretače kao način da se poveća broj vazdušnih ciljeva koji se mogu neutralisati bez trošenja skupih raketa zemlja-vazduh.

militarywatchmagazine.com

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