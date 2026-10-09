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HRVATI SE OPASNO NAORUŽAVAJU: Oruđe vredno više od 400 miliona evra stiže iz Koreje

JM

09. 10. 2026. u 16:26

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Nabavka 18 samohodnih raketnih bacača Čunmu K239 je konkretan rezultat hrvatsko-korejske saradnje i prijateljskih odnosa, rekao je predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji za novinare sa svojim južnokorejskim kolegom u Zagrebu u petak.

ХРВАТИ СЕ ОПАСНО НАОРУЖАВАЈУ: Оруђе вредно више од 400 милиона евра стиже из Кореје

Foto: /x/ @OvidiuMuca

Nabavka 18 samohodnih raketnih bacača Čunmu K239 je konkretan rezultat hrvatsko-korejske saradnje i prijateljskih odnosa, rekao je predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji za novinare sa svojim južnokorejskim kolegom u Zagrebu u petak.

- Hrvatska takođe nabavlja moderne raketno-artiljerijske sisteme Čunmu od Koreje, tako da imamo veoma konkretne rezultate naših prijateljskih odnosa i saradnje - rekao je Jandroković na konferenciji za novinare sa predsednikom Narodne skupštine Republike Koreje Čo Džeong-sikom.

Hrvatska je prošlog meseca potpisala ugovore sa južnokorejskom kompanijom Hanwha Aerospace za nabavku 18 samohodnih raketnih lansera Chunmoo K239.

Kupovina južnokorejskih višecevnih lansera vredna je 435,2 miliona evra bez PDV-a, a Hanwha Aerospace će ih isporučiti do 2029. godine.

Reč je o lanserima poput onih koje su već nabavile Norveška, Estonija i Poljska, koja za nju takođe proizvodi rakete.

Jandroković, koji je odnose dve zemlje opisao kao odlične i bez otvorenih pitanja, rekao je da postoji obostrani interes za produbljivanje partnerstva dve zemlje u svim oblastima od obostranog interesa.

- Ekonomski odnosi napreduju i postoji mnogo prostora za poboljšanje u celom nizu oblasti - rekao je Jandroković, navodeći kao primere visoku tehnologiju, energetiku i odbranu.

U septembru je u Banskim dvorima potpisan i Memorandum o razumevanju između ministarstava odbrane Hrvatske i Južne Koreje, koji je predsednik Sabora nazvao „veoma važnim“.

(Večernji list)

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