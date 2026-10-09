HRVATI SE OPASNO NAORUŽAVAJU: Oruđe vredno više od 400 miliona evra stiže iz Koreje
Nabavka 18 samohodnih raketnih bacača Čunmu K239 je konkretan rezultat hrvatsko-korejske saradnje i prijateljskih odnosa, rekao je predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji za novinare sa svojim južnokorejskim kolegom u Zagrebu u petak.
Nabavka 18 samohodnih raketnih bacača Čunmu K239 je konkretan rezultat hrvatsko-korejske saradnje i prijateljskih odnosa, rekao je predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na konferenciji za novinare sa svojim južnokorejskim kolegom u Zagrebu u petak.
- Hrvatska takođe nabavlja moderne raketno-artiljerijske sisteme Čunmu od Koreje, tako da imamo veoma konkretne rezultate naših prijateljskih odnosa i saradnje - rekao je Jandroković na konferenciji za novinare sa predsednikom Narodne skupštine Republike Koreje Čo Džeong-sikom.
Hrvatska je prošlog meseca potpisala ugovore sa južnokorejskom kompanijom Hanwha Aerospace za nabavku 18 samohodnih raketnih lansera Chunmoo K239.
Kupovina južnokorejskih višecevnih lansera vredna je 435,2 miliona evra bez PDV-a, a Hanwha Aerospace će ih isporučiti do 2029. godine.
Reč je o lanserima poput onih koje su već nabavile Norveška, Estonija i Poljska, koja za nju takođe proizvodi rakete.
Jandroković, koji je odnose dve zemlje opisao kao odlične i bez otvorenih pitanja, rekao je da postoji obostrani interes za produbljivanje partnerstva dve zemlje u svim oblastima od obostranog interesa.
- Ekonomski odnosi napreduju i postoji mnogo prostora za poboljšanje u celom nizu oblasti - rekao je Jandroković, navodeći kao primere visoku tehnologiju, energetiku i odbranu.
U septembru je u Banskim dvorima potpisan i Memorandum o razumevanju između ministarstava odbrane Hrvatske i Južne Koreje, koji je predsednik Sabora nazvao „veoma važnim“.
(Večernji list)
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