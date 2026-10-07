TRAMP RAZGOVARAO SA NETANJAHUOM NA GODIŠNJICU 7. OKTOBRA: "Druga strana plaća veoma veliku cenu"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas na brifingu za novinare da je razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom na treću godišnjicu napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine na jugu Izraela.

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Tramp je uputio Netanjahuu "dobre želje rekavši da oni koji su odgovorni za napad "plaćaju veoma veliku cenu", prenosi Tajms of Izrael.

- Razgovarao sam sa Netanjahuom i poželeo sam mu dobro. Poželeo sam narodu Izraela dobro. To je bio užasan dan, užasna tragedija. Užasna. Druga strana plaća veoma veliku cenu za ono što su uradili 7. oktobra, verujte mi - rekao je Tramp novinarima.

Palestinska militantna grupa Hamas je danas, povodom treće godišnjice napada izvedenog 7. oktobra 2023. godine na Izrael, objavila saopštenje u 11 tačaka u kojem je napad predstavila kao deo dugogodišnje borbe Palestinaca i naglasila pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države.

AP Photo/Oded Balilty

U saopštenju, koje je prenela agencija Tasnim, Hamas je 7. oktobar opisao kao "istorijsku tačku palestinske borbe" i naveo da je napad bio reakcija na, kako tvrdi, "višedecenijsku izraelsku okupaciju, blokadu Gaze, ubistva i pritisak na Palestince i njihova sveta mesta".

Hamas je pohvalio palestinske borce i naveo da su "razbili mit o nepobedivoj vojsci", dok je povratak Palestinaca u svoje domove i na ruševine njihovih naselja ocenio kao dokaz njihovog odbacivanja planova za raseljavanje.

Prema ranijim procenama izraelske vojske, oko 5.600 pripadnika Hamasa upalo je u Izrael 7. oktobra 2023. godine, a između 1.200 i 1.600 njih ubijeno je na izraelskoj teritoriji.

Više hiljada njih vratilo se u Pojas Gaze, a mnogi su poginuli u kasnijim borbama ili su eliminisani u izraelskim napadima.

Aktivnosti na pronalaženju i eliminisanju svih učesnika napada koji je predvodio Hamas vodi specijalna jedinica izraelske bezbednosne službe Šin Bet, poznata pod nazivom "Nili".

