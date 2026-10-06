NAJEZDA DRONOVA NA RUSKO NEBO: PVO "prizemljila" neverovatnih 868 letelica

SREDSTVA protivvazdušne odbrane oborile su 868 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: AI generated/ChatGPT

- Tokom protekle noći, od 20 časova 5. oktobra do devet časova po moskovskom vremenu 6. oktobra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 868 ukrajinskih bespilotnih letelica - navodi se u saopštenju.

Kako dodaju u ministarstvu, bespilotne letelice su uništene iznad Belgorodske, Brjanske, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rjazanske, Smolenske, Tverske, Tulske oblasti i Moskovske oblasti.

Dronovi su takođe uništeni iznad teritorije Republike Krim i Azovskog mora, dodaje se.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je jutros izvestio da je sinoć od 20.30 časova ka prestonici letelo 650 dronova, a vojska ih je uništila.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool/Shutterstock/Ilustracija

Prema rečima guvernera Andreja Vorobjova, 185 ih je oboreno iznad Moskovske oblasti.

Dve osobe su poginule i devet je ranjeno u napadu dronovima tokom noći u Moskovskoj oblasti, saopštio je guverner Andrej Vorobjov.

(RT Balkan)

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