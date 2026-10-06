NAJEZDA DRONOVA NA RUSKO NEBO: PVO "prizemljila" neverovatnih 868 letelica
SREDSTVA protivvazdušne odbrane oborile su 868 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
- Tokom protekle noći, od 20 časova 5. oktobra do devet časova po moskovskom vremenu 6. oktobra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 868 ukrajinskih bespilotnih letelica - navodi se u saopštenju.
Kako dodaju u ministarstvu, bespilotne letelice su uništene iznad Belgorodske, Brjanske, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rjazanske, Smolenske, Tverske, Tulske oblasti i Moskovske oblasti.
Dronovi su takođe uništeni iznad teritorije Republike Krim i Azovskog mora, dodaje se.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je jutros izvestio da je sinoć od 20.30 časova ka prestonici letelo 650 dronova, a vojska ih je uništila.
Prema rečima guvernera Andreja Vorobjova, 185 ih je oboreno iznad Moskovske oblasti.
Dve osobe su poginule i devet je ranjeno u napadu dronovima tokom noći u Moskovskoj oblasti, saopštio je guverner Andrej Vorobjov.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
DRONOVI POGODILI MOSKOVSKU OBLAST: Broj žrtava porastao na dve, devetoro povređeno
06. 10. 2026. u 09:26
BRATISLAVA OKRENULA LEĐA BRISELU: Slovačka ne da ruske milijarde
06. 10. 2026. u 09:05
PUTIN ZALEDIO EVROPU: Nemačka tvrdi da Rusija sprema širenje sukoba van Ukrajine
06. 10. 2026. u 08:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)