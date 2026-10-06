Svet

NAJEZDA DRONOVA NA RUSKO NEBO: PVO "prizemljila" neverovatnih 868 letelica

P. Đurđević

06. 10. 2026. u 11:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SREDSTVA protivvazdušne odbrane oborile su 868 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruskih regiona tokom noći, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

НАЈЕЗДА ДРОНОВА НА РУСКО НЕБО: ПВО приземљила невероватних 868 летелица

Foto: AI generated/ChatGPT

- Tokom protekle noći, od 20 časova 5. oktobra do devet časova po moskovskom vremenu 6. oktobra, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 868 ukrajinskih bespilotnih letelica - navodi se u saopštenju.

Kako dodaju u ministarstvu, bespilotne letelice su uništene iznad Belgorodske, Brjanske, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rjazanske, Smolenske, Tverske, Tulske oblasti i Moskovske oblasti.

Dronovi su takođe uništeni iznad teritorije Republike Krim i Azovskog mora, dodaje se. 

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je jutros izvestio da je sinoć od 20.30 časova ka prestonici letelo 650 dronova, a vojska ih je uništila.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool/Shutterstock/Ilustracija

Prema rečima guvernera Andreja Vorobjova, 185 ih je oboreno iznad Moskovske oblasti. 

Dve osobe su poginule i devet je ranjeno u napadu dronovima tokom noći u Moskovskoj oblasti, saopštio je guverner Andrej Vorobjov.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Posle bruke od Engleza, Hrvatima se piše nova katastrofa! Razigrani svetski šampion neće imati milosti na Poljudu

Posle bruke od Engleza, Hrvatima se piše nova katastrofa! Razigrani svetski šampion neće imati milosti na "Poljudu"