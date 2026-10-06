RUSKE trupe su sprečile pokušaj Oružanih snaga Ukrajine da se probiju iz obruča kod Volčanska u Harkovskoj oblasti, rekao je predstavnik bezbednosne agencije za RIA Novosti.

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- Neprijatelj je ponovo neuspešno pokušao da se probije iz obruča iz područja sela Kurgano, snagama 475. odvojenog jurišnog puka. Kao rezultat sveobuhvatne vatrene borbe, više od polovine neprijateljske grupe je neutralisano - naveo je izvor agencije.

Početkom septembra, borci jedinice "Sever" opkolili su oko 1.700 ukrajinskih vojnika u Harkovskoj oblasti. Prema podacima Ministarstva odbrane, u protekla 24 sata, Oružane snage Ukrajine su u ovoj zoni izgubile oko 35 pripadnika, jedno oklopno borbeno vozilo, dva automobila i dva robotska sistema.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je ranije da obruč obuhvata 460 kvadratnih kilometara i obuhvata 27 naselja. Njegobo eliminisanje će pomeriti liniju borbenog dodira najmanje 20 kilometara od pograničnih područja Belgorodske oblasti.

(RT Balkan)