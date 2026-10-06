DRONOVI POGODILI MOSKOVSKU OBLAST: Broj žrtava porastao na dve, devetoro povređeno

NAJMANjE dve osobe poginule su u napadu dronovima u Moskovskoj oblasti, dok je devet ljudi povređeno, izjavio je danas guverner oblasti Andrej Vorobjov. U Baribinu, u Domodedovu, spasioci su ispod ruševina uništene privatne kuće pronašli telo 71-godišnjeg muškarca, preneo je TASS.

Foto: AP

Žena koja se nalazila u kući je povređena.

Potvrđena je i smrt 20-godišnjeg muškarca u selu Radumlja u Solnečnogorskom okrugu.

Vorobjov je naveo da je u napadu povređeno devet osoba i da svi dobijaju neophodnu medicinsku pomoć.

(Tanjug)

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