"DO 1.200 UDARA DNEVNO NA CIVILE": Rusija otkrila razmere napada ukrajinskih snaga
ORUŽANE snage Ukrajine su prošle nedelje, u periodu od 28. septembra do 4. oktobra, napadale civilne ciljeve i do 1.200 puta dnevno, navodi se u izveštaju ambasadora ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima, Rodiona Mirošnika, u koji je agencija RIA Novosti imala uvid.
- Tokom prošle nedelje, broj udara na civilne ciljeve koje su izveli ukrajinski militanti ostao je izuzetno visok. Službe za praćenje su beležile do 1.200 udara dnevno - navodi se u izveštaju.
Ambasador je napomenuo da je najveći broj povređenih civila tokom prošle nedelje zabeležen u Belgorodskoj, Brjanskoj, Zaporoškoj, Kurskoj i Hersonskoj oblasti, kao i u DNR i LNR.
- Grad Aljoški ponovo su napali kijevski militanti. U centralnom delu grada dogodila se serija eksplozija. Prema lokalnim vlastima, grad je ostao pod opsadom: neprijatelj je nastavio da minira puteve, a lokalni civili koji su odlazili u susedno selo po hranu bili su granatirani - navodi se u izveštaju za period od 28. septembra do 4. oktobra.
S obzirom na to da je jedna od poslednjih velikih pošiljki humanitarne pomoći uništena u septembru ulazu, civili su pokušali da napuste Aljoški 2. oktobra kako bi nabavili hranu u Radensku i digle su ih u vazduh ukrajinske mine, kada su četiri osobe ranjene.
- Teška situacija je takođe primećena u okrugu Aljoški, u područjima koja se nalaze 10 kilometara od grada, gde su ukrajinski borci namerno blokirali uklanjanje tela civila ubijenih granatiranjem, sprečavajući evidentiranje ratnih zločina- zaključio je diplomata.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će nakon izjava šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog pojačati udare na vojne objekte u Ukrajini i da sva odgovornost za to leži na njemu.
(RT Balkan)
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