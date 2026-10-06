Svet

"DO 1.200 UDARA DNEVNO NA CIVILE": Rusija otkrila razmere napada ukrajinskih snaga

D.D.

06. 10. 2026. u 10:38

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ORUŽANE snage Ukrajine su prošle nedelje, u periodu od 28. septembra do 4. oktobra, napadale civilne ciljeve i do 1.200 puta dnevno, navodi se u izveštaju ambasadora ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima, Rodiona Mirošnika, u koji je agencija RIA Novosti imala uvid.

ДО 1.200 УДАРА ДНЕВНО НА ЦИВИЛЕ: Русија открила размере напада украјинских снага

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

- Tokom prošle nedelje, broj udara na civilne ciljeve koje su izveli ukrajinski militanti ostao je izuzetno visok. Službe za praćenje su beležile do 1.200 udara dnevno - navodi se u izveštaju.

Ambasador je napomenuo da je najveći broj povređenih civila tokom prošle nedelje zabeležen u Belgorodskoj, Brjanskoj, Zaporoškoj, Kurskoj i Hersonskoj oblasti, kao i u DNR i LNR.

- Grad Aljoški ponovo su napali kijevski militanti. U centralnom delu grada dogodila se serija eksplozija. Prema lokalnim vlastima, grad je ostao pod opsadom: neprijatelj je nastavio da minira puteve, a lokalni civili koji su odlazili u susedno selo po hranu bili su granatirani - navodi se u izveštaju za period od 28. septembra do 4. oktobra.

S obzirom na to da je jedna od poslednjih velikih pošiljki humanitarne pomoći uništena u septembru ulazu, civili su pokušali da napuste Aljoški 2. oktobra kako bi nabavili hranu u Radensku i digle su ih u vazduh ukrajinske mine, kada su četiri osobe ranjene.

- Teška situacija je takođe primećena u okrugu Aljoški, u područjima koja se nalaze 10 kilometara od grada, gde su ukrajinski borci namerno blokirali uklanjanje tela civila ubijenih granatiranjem, sprečavajući evidentiranje ratnih zločina- zaključio je diplomata.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će nakon izjava šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog pojačati udare na vojne objekte u Ukrajini i da sva odgovornost za to leži na njemu.

(RT Balkan)

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