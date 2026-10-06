PROTESTI SE ŠIRE FRANCUSKOM: Blokirane škole i fakulteti, kolaps na ulicama
UČENIČKI nastavnici i sindikati okupljaju se širom Francuske uoči današnjih protesta, a zabeležene su i prve blokade škola i poremećaji u radu obrazovnih ustanova, objavio je portal BFM TV.
Učenici srednje škole "Sofi-Žermen" u 4. pariskom arondismanu rano jutros blokirali su ulaz u školu kantama za smeće i barijerama.
Desetine učenika i manje grupe organizovano su donele ulični mobilijar i blokirale školsku zgradu. Ista škola bila je blokirana i juče, bez incidenata.
Policija u Parizu očekuje između 20.000 i 40.000 učesnika marša, koji će krenuti sa Trga Republike ka Trgu Nacije preko Bulevara Volter. Blokade škola mogle bi da se nastave paralelno sa glavnim demonstracijama.
U departmanu Rona jutros je zabeleženo 15 ustanova sa poremećajima u radu, među kojima su Univerzitet Lion 2, Viša normalna škola i Institut za političke studije.
U toku su blokade i ograničavanja pristupa.
Na Univerzitetu Lion 2 policija je intervenisala kako bi rasterala grupu maskiranih osoba sa kapuljačama koja je blokirala tramvajske šine.
Skupovi se održavaju i u Strazburu i Tulonu, gde nastavnici i sindikati pružaju podršku učenicima.
U Parizu su se protestima pridružili i brojni nastavnici članovi sindikata. Portparolka francuske vlade Mod Brežon optužila je stranku LFI da "instrumentalizuje" srednjoškolce i koristi ih kao "topovsko meso".
(Tanjug)
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