PROTESTI SE ŠIRE FRANCUSKOM: Blokirane škole i fakulteti, kolaps na ulicama

UČENIČKI nastavnici i sindikati okupljaju se širom Francuske uoči današnjih protesta, a zabeležene su i prve blokade škola i poremećaji u radu obrazovnih ustanova, objavio je portal BFM TV.

Foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP/Profimedia

Učenici srednje škole "Sofi-Žermen" u 4. pariskom arondismanu rano jutros blokirali su ulaz u školu kantama za smeće i barijerama.

Desetine učenika i manje grupe organizovano su donele ulični mobilijar i blokirale školsku zgradu. Ista škola bila je blokirana i juče, bez incidenata.

Policija u Parizu očekuje između 20.000 i 40.000 učesnika marša, koji će krenuti sa Trga Republike ka Trgu Nacije preko Bulevara Volter. Blokade škola mogle bi da se nastave paralelno sa glavnim demonstracijama.

U departmanu Rona jutros je zabeleženo 15 ustanova sa poremećajima u radu, među kojima su Univerzitet Lion 2, Viša normalna škola i Institut za političke studije.

U toku su blokade i ograničavanja pristupa.

Na Univerzitetu Lion 2 policija je intervenisala kako bi rasterala grupu maskiranih osoba sa kapuljačama koja je blokirala tramvajske šine.

Skupovi se održavaju i u Strazburu i Tulonu, gde nastavnici i sindikati pružaju podršku učenicima.

U Parizu su se protestima pridružili i brojni nastavnici članovi sindikata. Portparolka francuske vlade Mod Brežon optužila je stranku LFI da "instrumentalizuje" srednjoškolce i koristi ih kao "topovsko meso".

(Tanjug)