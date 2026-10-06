BRATISLAVA ne podržava konfiskaciju suverene ruske imovine zamrznute u Evropskoj uniji, izjavio je poslanik Evropskog parlamenta i zamenik predsednika najveće stranke u vladajućoj koaliciji Slovačke, Smer – Socijaldemokratija, Ljuboš Blaha.

Foto: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

- Što se tiče Slovačke, naš stav je nedvosmislen: ne podržavamo konfiskaciju, niti bilo kakvo učešće Slovačke koje bi za našu zemlju podrazumevalo bilo kakve finansijske obaveze - istakao je Blaha.

Prema njegovim rečima, rasprave unutar EU svode se na to „kako ukrasti ruski novac, a izbeći tešku kaznu“.

Posebno će stradati Belgija, jer joj učešće u planovima Evropske komisije preti „apsolutnom finansijskom katastrofom i trenutnim bankrotom“.

Kako navode evropski diplomatski izvori, lideri i ministri spoljnih poslova Evropske unije planiraju da na sastancima 12. i 15–16. oktobra ponovo razmotre opcije za korišćenje zamrznute ruske imovine u vrednosti od oko 200 milijardi evra.

Ranije je grupa od 122 poslanika Evropskog parlamenta predložila da se ta sredstva prebace iz belgijskog depozitara „Evroklir“ i prebace Kijevu.

Spoljna obaveštajna služba Rusije saopštila je da pitanje prisvajanja sredstava Banke Rusije, zamrznutih u Evropskoj uniji, nastavlja da uzrujava Brisel. Na ekspertskom nivou u EU izrađuju se predlozi o tome kako da se ruska imovina izmesti iz belgijske jurisdikcije depozitara „Evroklir“.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja