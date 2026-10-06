PUTIN ZALEDIO EVROPU: Nemačka tvrdi da Rusija sprema širenje sukoba van Ukrajine

NEMAČKI ministar spoljnih poslova Johan Vadeful ocenio je da Rusija ima planove koji prevazilaze Ukrajinu i da bi Moskva mogla da teži ponovnom uspostavljanju nekadašnjih sfera uticaja Sovjetskog Saveza, dok ruski predsednik Vladimir Putin odbacuje tvrdnje da Rusija namerava da obnovi SSSR.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Vadeful je u emisiji nemačkog televizijskog kanala N-TV rekao da nemačka vlada deli procenu obaveštajnih službi da konfrontacija sa Rusijom postaje ozbiljnija i da Berlin polazi od toga da Moskva ima „dalje planove“.

- Zato moramo pretpostaviti da Rusija ima veće planove - rekao je Vadeful.

Nemački šef diplomatije pozvao se na raniju izjavu Vladimira Putina da je raspad Sovjetskog Saveza bio najveća geopolitička katastrofa 20. veka, izvodeći iz toga zaključak da ruski predsednik možda želi da ponovo uspostavi nekadašnje sovjetske sfere uticaja.

Prema Vadefulu, u takav scenario bi, osim Ukrajine, mogle da budu uključene Gruzija i Moldavija, ali i baltičke države.

- Tome pripada Ukrajina. Tome pripada i Gruzija - rekao je Vadeful, dodajući da se ruske aktivnosti vide i u Moldaviji i da bi se, prema njegovoj oceni, ta logika mogla odnositi i na Baltik.

On je ukazao da su Estonija, Letonija i Litvanija članice NATO-a i Evropske unije, zbog čega bi svaka eventualna eskalacija prema tim državama neposredno uključivala i njihove saveznike.

„Već smo napadnuti“

Vadeful je istovremeno izneo tvrdnju da je Nemačka već izložena ruskim „hibridnim napadima“.

- Već smo napadnuti - rekao je on, navodeći kao primer incident sa dronom na aerodromu Lajpcig/Hale, za koji nemačke vlasti okrivljuju Rusiju, kao i sajber napade na nemačku infrastrukturu.

Nemački ministar, međutim, rekao je da te događaje još ne smatra ratom.

- Ne, ja to ne bih nazvao ratom. Mi smo to označili kao hibridni napad - kazao je Vadeful.

On je istovremeno uputio upozorenje Moskvi da bi eventualna direktna konfrontacija sa NATO-om predstavljala „nepredvidiv rizik za Rusiju“.

Nemačke obaveštajne službe poslednjih dana takođe upozoravaju na povećan rizik od konfrontacije sa Rusijom i na aktivnosti koje Berlin opisuje kao „rat u senci“, uključujući sajber operacije, sabotaže i incidente sa dronovima.

Putin: Obnova Sovjetskog Saveza ne dolazi u obzir

Moskva, sa druge strane, odbacuje tvrdnje da Rusija planira obnovu SSSR-a ili napad na evropske države.

Putin je u više navrata poručivao da Rusija nema nameru da napadne zemlje NATO-a, dok je početkom oktobra ponovio da Moskva ne planira napad na evropske države, ali da će braniti svoju teritoriju u slučaju napada.

Ruski predsednik je ranije, govoreći o mogućnosti obnove Sovjetskog Saveza, ocenio da takav cilj nema smisla i da Rusija ne namerava da ide tim putem.

On je ukazivao i da bi pokušaj obnove nekadašnje države u sadašnjim okolnostima radikalno promenio etnički i verski sastav Rusije.

Na godišnjem zasedanju kluba „Valdaj“ Putin je ponovio i stav Moskve da Rusija ne namerava da napada druge države, dok je rat u Ukrajini predstavio kao posledicu šireg sukoba Rusije i Zapada i širenja NATO-a. Zapadne države i Kijev odbacuju to obrazloženje i ruske vojne akcije u Ukrajini smatraju agresijom.

Istovremeno, generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je krajem septembra da Alijansa u ovom trenutku ne vidi neposrednu pretnju od ruskog napada na teritoriju NATO-a, iako saveznici nastavljaju da jačaju odbrambene kapacitete i prate ruske aktivnosti.

(Politika onlajn)

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