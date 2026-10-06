TRAMP PORUČIO DA BI IRAN MOGAO DA UNIŠTI DVA GRADA: To je mala cena koju treba platiti

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je na predizbornom skupu u Nebraski da bi Iran mogao da "uništi" Los Anđeles i San Dijego, navodeći da je to "mala cena" koju treba platiti za očuvanje bezbednosti sveta i SAD, objavio je Los Anđeles Tajms.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Njegove izjave, za koje mediji ocenjuju da su rečeno u šali, izazvale su kritike kalifornijskih lidera.

- To je mala cena koju treba platiti za očuvanje bezbednosti sveta, očuvanje bezbednosti naše zemlje. Mogu da osvoje grad, neka osvoje Los Anđeles, neka osvoje San Dijego. Ovo je veoma mala cena koju treba platiti - rekao je Tramp.

Tramp je tokom govora u Grand Ajlendu rekao da želi "ogromnu pobedu" na novembarskim izborima, ocenjujući da bi ona potvrdila ono što je njegova administracija uradila. Govoreći o ratu, rekao je da je on "veštački" i "malo preterano napet".

Guverner Kalifornije Gevin Njusom kritikovao je Trampa na platformi Iks, navodeći da predsednik govori da bi strani neprijatelji trebalo da "unište" Los Anđeles i San Dijego.

Iz njegove kancelarije za štampu saopšteno je da se predsednik zalaže za napad na više od 10 miliona stanovnika SAD u dva najveća američka grada.

Gradonačelnik San Dijega Tod Glorija poručio je da taj grad "nije kolateralna šteta" i da nije "potrošna roba", dok je gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas Trampove izjave nazvala "opasnim" i ocenila da bi mogle da ugroze bezbednost grada.

Senator Adam Šif takođe je kritikovao Trampa, navodeći da predsednika ne brine cena ukoliko bi rat u Iranu doveo do napada na dva velika američka grada.

Nije jasno da li su Trampove izjave zasnovane na obaveštajnim podacima niti da li Iran ima mogućnost raketnog napada na SAD.

Los Anđeles Tajms u tekstu navodi da je Iran u martu lansirao rakete prema Dijego Garsiji, ali da je njegov program balističkih raketa, prema tadašnjem izveštaju AP-a, imao domet ograničen na oko 2.000 kilometara, dok je Dijego Garsija van tog dometa.

Američki zvaničnici, međutim, dugo tvrde da bi iranski svemirski program mogao da omogući izgradnju interkontinentalnih balističkih raketa.

U martu su bezbednosne agencije širom Kalifornije bile upozorene da bi rat u Iranu mogao da dovede do iznenadnog napada dronom u toj saveznoj državi, ali su izvori rekli da nema verodostojnih obaveštajnih podataka koji bi to potkrepili.

Tramp je tokom govora takođe rekao da će cene gasa uskoro biti niže.

(Tanjug)