POŽAR U NEMAČKOJ: Gori 1.000 bala slame
U NEMAČKOJ saveznoj državi Saksoniji-Anhalt izbio je požar kada se zapalilo hiljadu bala slame.
Požar je izbio u skladišnom objektu na čijem su se krovu nalazili solarni paneli, prenosi Špigel.
Uzrok požara još uvek nije poznat.
Ipak, policija je saopštila da, prema mišljenju šefa vatrogasne službe, požar nije izazvao tehnički kvar niti nešto što se spontano zapalilo.
Prema prvim procenama, šteta iznosi oko 200.000 evra. Operativni centar za hitne slučajeve izdao je upozorenje zbog gustog dima i neprijatnog mirisa koji ga prati.
Stanovnicima je savetovano da drže prozore i vrata zatvorenim.
Požar je izbio u nedelju uveče, a prema rečima portparola policije, vatrogasne ekipe su i u ponedeljak uveče bile na terenu.
Neizvesno je koliko će dugo trajati gašenje požara.
Za sada nema izveštaja o povređenima.
(Tanjug)
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