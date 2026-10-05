TRAGEDIJA: Srušila se vojna letelica sa 32 osobe

VOJNA letelica sa 32 osobe danas se srušila u južnoj Nigeriji, a za sada nema informacija o eventualnim žrtvama.

Foto: PIUS UTOMI EKPEI / AFP / Profimedia

Nakon udesa letelice, u kojoj se nalazilo 25 putnika i 7 članova posade, pokrenuta je hitna operacija potrage i spasavanja, saopštile su vlasti.

Nigerijski ministar avijacije Festus Kejamo izjavio je da je letelica bila na rutinskom letu ka Lagosu, ekonomskom centru Nigerije, kada se srušila u oblasti Igbokoda u državi Ondo.

🚨 BREAKING: NAF Confirms Military Aircraft Crash in Ondo The Nigerian Air Force has confirmed that an ATR-42 aircraft belonging to the service crashed in the Igbokoda area of Ondo State on Monday. The aircraft was on a routine mission from Benin to Lagos when contact was lost around 9:13am. The wreckage has been located, and search and rescue operations are ongoing. Earlier, Aviation Minister Festus Keyamo said preliminary information indicated that 32 people — 25 passengers and 7 crew members — were on board. The NAF has yet to confirm the number of casualties or the condition of those on board. #BreakingNews #Nigeria #NigerianAirForce #Ondo #Igbokoda — torchlightnews (@torchlightnews_) October 5, 2026

Nigerijsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je reč o vojnoj letelici tipa ATR-42 i da je odmah pokrenuta operacija potrage i spasavanja.

Kejamo je naveo da je letelica najpre nestala sa radara oko 9 časova ujutru po lokalnom vremenu, kao i da je utvrđeno da se srušila na otprilike pola puta između države Edo i Lagosa.

(Tanjug)



