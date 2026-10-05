TRAGEDIJA: Srušila se vojna letelica sa 32 osobe
VOJNA letelica sa 32 osobe danas se srušila u južnoj Nigeriji, a za sada nema informacija o eventualnim žrtvama.
Nakon udesa letelice, u kojoj se nalazilo 25 putnika i 7 članova posade, pokrenuta je hitna operacija potrage i spasavanja, saopštile su vlasti.
Nigerijski ministar avijacije Festus Kejamo izjavio je da je letelica bila na rutinskom letu ka Lagosu, ekonomskom centru Nigerije, kada se srušila u oblasti Igbokoda u državi Ondo.
Nigerijsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je reč o vojnoj letelici tipa ATR-42 i da je odmah pokrenuta operacija potrage i spasavanja.
Kejamo je naveo da je letelica najpre nestala sa radara oko 9 časova ujutru po lokalnom vremenu, kao i da je utvrđeno da se srušila na otprilike pola puta između države Edo i Lagosa.
(Tanjug)
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