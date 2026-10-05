Svet

TRAGEDIJA: Srušila se vojna letelica sa 32 osobe

Ivana Manić

05. 10. 2026. u 18:21

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VOJNA letelica sa 32 osobe danas se srušila u južnoj Nigeriji, a za sada nema informacija o eventualnim žrtvama.

ТРАГЕДИЈА: Срушила се војна летелица са 32 особе

Foto: PIUS UTOMI EKPEI / AFP / Profimedia

Nakon udesa letelice, u kojoj se nalazilo 25 putnika i 7 članova posade, pokrenuta je hitna operacija potrage i spasavanja, saopštile su vlasti.

Nigerijski ministar avijacije Festus Kejamo izjavio je da je letelica bila na rutinskom letu ka Lagosu, ekonomskom centru Nigerije, kada se srušila u oblasti Igbokoda u državi Ondo. 

Nigerijsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je reč o vojnoj letelici tipa ATR-42 i da je odmah pokrenuta operacija potrage i spasavanja. 

Kejamo je naveo da je letelica najpre nestala sa radara oko 9 časova ujutru po lokalnom vremenu, kao i da je utvrđeno da se srušila na otprilike pola puta između države Edo i Lagosa.

(Tanjug)
 
 

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