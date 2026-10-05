NOVI SMRTONOSNI VIRUS U RUSIJI? Istraživačica umrla od upale pluća nepoznatog porekla, hitno se oglasili iz Amerike

KARANTINSKE mere su uvedene nakon što je istraživačica u institutu za borbu protiv kuge umrla od „upale pluća nepoznatog“ porekla. Ruske vlasti nisu potvrdile tačan uzrok njene smrti.

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Marko Rubio je rekao da SAD „pažljivo prate“ slučaj smrti laboratorijskog radnika u Rusiji koji je možda bio izložen plućnoj kugi.

Državni sekretar je rekao: „Pažljivo pratimo i pratimo situaciju. Ne mislim da je to razlog za uzbunu, ali jeste razlog za pažnju i razlog da se to samo prati.“

Istraživačica u Irkutskom institutu za istraživanje kuge Sibira i Dalekog istoka preminula je od „upale pluća nepoznate etiologije“ ili porekla, saopštila je u nedelju nacionalna služba za zaštitu potrošača.

Navodi se da je „sanitarno-epidemiološka situacija“ u Irkutskoj oblasti i gradovima Irkutsk i Šelehov „stabilna“.

Ruske vlasti su saopštile da nisu pronašle dokaze da je bolest istraživačice uzrokovana bilo kojim od patogena sa kojima je radila.

Skoro 200 ljudi koji su bili u kontaktu sa istraživačem sada je pod nadzorom, navodi se u izveštajima koji se pozivaju na regionalnog lidera.

NEW — The U.S. is closely tracking reports of a suspected plague breach at a Russian research laboratory. https://t.co/nZPyqu9bdm — Toria Brooke (@realtoriabrooke) October 5, 2026

Maksim Modin, gradonačelnik opštinskog okruga Šelehov blizu granice sa Mongolijom, rekao je u petak da je stacionarna ustanova u kojoj je istraživač lečen zatvorena zbog karantina.

Ruske vlasti nisu potvrdile tačan uzrok smrti 28-godišnjeg istraživača.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je pneumonijski oblik kuge posebno zarazan i da „može izazvati teške epidemije putem prenosa sa osobe na osobu putem respiratornih čestica“.

Kremlj nije odmah odgovorio na zahtev za komentar, javila je američka partnerska mreža Skaja, NBC News.

Prema SZO, to je najvirulentniji oblik kuge, a period inkubacije može biti samo 24 sata.

Pneumonic plague outbreak hits Siberia as lab worker, 28, dies after breaking test tube and 200 people she was in contact with are put in quarantine https://t.co/50OTMeygfj — Daily Mail (@DailyMail) October 3, 2026

Simptomi se javljaju brzo - ponekad manje od 24 sata nakon infekcije. Uključuju teške respiratorne simptome kao što su otežano disanje i kašalj, često sa krvavo obojenom sluzi.

SZO je saopštila da plućna kuga može biti fatalna u roku od 18 do 24 sata od početka bolesti ako se ne leči.

Ali uobičajeni antibiotici za enterobakterije mogu efikasno izlečiti bolest ako se daju rano.

SZO je saopštila: „Svaka osoba sa plućnom kugom može preneti bolest putem respiratornih čestica na druge ljude. Nelečena plućna kuga, ako se ne dijagnostikuje i ne leči rano, može biti fatalna.“

„Međutim, stope oporavka su visoke ako se otkriju i leče na vreme - u roku od 24 sata od pojave simptoma.“

Almost 200 people are under medical observation in Russia’s Siberia region after the death of a 28-year-old lab worker who may have been exposed to pneumonic plague, according to local media reports. https://t.co/nSngoKb2l4 — NBC News (@NBCNews) October 5, 2026

Dr Ašiš Dža, koji je bio koordinator Bele kuće za odgovor na COVID-19 od 2022. do 2023. godine, rekao je da je „zapravo veoma teško“ da se plućna kuga širi sa osobe na osobu.

Dr Dža je rekao da je od Moskve potrebno „mnogo više“ informacija i transparentnosti.

Ako je ovo izolovan slučaj plućne kuge i niko drugi ne umre, onda će se „verovatno tu završiti“, rekao je za NBC News.

„Da su postojali programi za proizvodnju oružja, programi za biološko oružje u ovim laboratorijama, to bi me mnogo više zabrinjavalo“, rekao je. „Moramo to sada da shvatimo.“

Ijan Džouns, profesor virusologije na Univerzitetu u Redingu, rekao je: „Ovaj slučaj ovde deluje kao retka laboratorijska nesreća i malo je verovatno da će se mnogo dalje razvijati.“

#Prime5 with @SehgalRahesha | Russian Researcher Dies Of Plague, Hundreds Quarantined, 5 Hospitals Shut https://t.co/dKsWQbFBrU @snehamordani shares more details https://t.co/hxjKSJR0ye — NDTV (@ndtv) October 5, 2026

„Iako je tačno da se plućna kuga direktno prenosi, kontakti primarnog slučaja su poznati i mogu se lečiti ako pokazuju bilo kakav znak infekcije.“

„Kuga ima dugu istoriju i još uvek je prisutna u mnogim delovima sveta, uključujući i Rusiju , ali uslovi života povezani sa načinom na koji se ranije širila više nisu generalno tačni, antibiotici su dostupni i njen potencijal je stoga ograničen.“

Od 2019. do 2025. godine, 10 zemalja je prijavilo SZO više od 3.800 sumnjivih slučajeva kuge kod ljudi, saopštila je agencija prošle nedelje.

Šest zemalja je imalo potvrđene slučajeve, većina njih u Demokratskoj Republici Kongo i Madagaskaru, sa 423 smrtna slučaja.

(sky news)