NEŠTO OZBILJNO ŠKRIPI! Američka mornarica naređuje reviziju za najmodernije lovce F-35 (VIDEO)

AMERIČKA mornarica traži podršku industrije za sveobuhvatnu reviziju okruženja za planiranje misija koje koriste eskadrile lovaca pete generacije F-35.

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Očekuje se da će ovaj projekat trajati pet godina i da bi njegova vrednost mogla da se kreće između 50 i 100 miliona dolara. Okruženje za planiranje misija za F-35 predstavlja zemaljsku komponentu šire arhitekture za podršku misijama ovog lovca.

Piloti i planeri misija ga koriste pre poletanja kako bi pripremili informacije koje uključuju rute, pretnje, ciljeve, naoružanje i podešavanja komunikacije, nakon čega se tako dobijeni podaci o misiji unose u sam avion. Aktuelni ugovor o podršci planiranju misija dodeljen je u februaru 2023. godine, a novi poziv Mornarice za iskazivanje interesovanja ukazuje na to da nije došlo do značajnih promena u obimu, veličini ili složenosti zahteva u odnosu na postojeći ugovor.



militarywatchmagazine.com

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