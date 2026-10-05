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NEŠTO OZBILJNO ŠKRIPI! Američka mornarica naređuje reviziju za najmodernije lovce F-35 (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2026. u 15:45

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AMERIČKA mornarica traži podršku industrije za sveobuhvatnu reviziju okruženja za planiranje misija koje koriste eskadrile lovaca pete generacije F-35.

НЕШТО ОЗБИЉНО ШКРИПИ! Америчка морнарица наређује ревизију за најмодерније ловце Ф-35 (ВИДЕО)

Foto printskrin Joutube/19FortyFive Military, Defense and Politics News

Očekuje se da će ovaj projekat trajati pet godina i da bi njegova vrednost mogla da se kreće između 50 i 100 miliona dolara. Okruženje za planiranje misija za F-35 predstavlja zemaljsku komponentu šire arhitekture za podršku misijama ovog lovca.

Piloti i planeri misija ga koriste pre poletanja kako bi pripremili informacije koje uključuju rute, pretnje, ciljeve, naoružanje i podešavanja komunikacije, nakon čega se tako dobijeni podaci o misiji unose u sam avion. Aktuelni ugovor o podršci planiranju misija dodeljen je u februaru 2023. godine, a novi poziv Mornarice za iskazivanje interesovanja ukazuje na to da nije došlo do značajnih promena u obimu, veličini ili složenosti zahteva u odnosu na postojeći ugovor.

Planiranje misija je od posebnog značaja za F-35 zbog oslanjanja ovog aviona na obimne digitalne podatke i njegove namene za upotrebu u okruženjima sa snažnim otporom protivnika. Avion je projektovan tako da objedinjuje informacije sa sopstvenih senzora i iz spoljnih izvora, dok planiranje misije obezbeđuje podatke neophodne za pripremu letelice za konkretno operativno okruženje u kojem će biti angažovana. Ovaj zahtev takođe ukazuje na razliku između softvera samog aviona F-35 i šire mreže zemaljskih sistema koji pružaju podršku letelici. Kompanija „Lokid Martin” (Lockheed Martin) razvija avion F-35, kao i hardver i softver za planiranje misija, dok je planirani ugovor Mornarice usmeren na inženjering i programsku podršku od strane državnih organa radi revizije okruženja za planiranje misija.
Ova nova inicijativa usledila je nakon višegodišnjih poteškoća sa širom digitalnom infrastrukturom programa F-35. Program se prethodno u velikoj meri oslanjao na sistem ALIS (Autonomic Logistics Information System – Autonomni sistem informacija za logistiku), koji je trebalo da obezbedi funkcije poput planiranja misija, podrške održavanju i upravljanja logistikom, ali se suočio sa stalnim problemima u radu i upotrebljivosti. Ministarstvo odbrane je nakon toga pokrenulo razvoj sistema ODIN (Operational Data Integrated Network – Integrisana mreža operativnih podataka) kao zamene, sa ciljem da nova arhitektura omogući savremeniji pristup zasnovan na „klaud” tehnologiji. Samo planiranje misija nastavilo je da se razvija nezavisno od zamene sistema ALIS, pri čemu je Zajednička kancelarija programa radila i na centralno upravljanom „paketu za zemlje” (Country Kit) u okviru okruženja za planiranje misija, namenjenom zameni pojedinačnih sistema za planiranje misija koje koriste međunarodni partneri na programu F-35.

militarywatchmagazine.com

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