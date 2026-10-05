NEŠTO OZBILJNO ŠKRIPI! Američka mornarica naređuje reviziju za najmodernije lovce F-35 (VIDEO)
AMERIČKA mornarica traži podršku industrije za sveobuhvatnu reviziju okruženja za planiranje misija koje koriste eskadrile lovaca pete generacije F-35.
Očekuje se da će ovaj projekat trajati pet godina i da bi njegova vrednost mogla da se kreće između 50 i 100 miliona dolara. Okruženje za planiranje misija za F-35 predstavlja zemaljsku komponentu šire arhitekture za podršku misijama ovog lovca.
Piloti i planeri misija ga koriste pre poletanja kako bi pripremili informacije koje uključuju rute, pretnje, ciljeve, naoružanje i podešavanja komunikacije, nakon čega se tako dobijeni podaci o misiji unose u sam avion. Aktuelni ugovor o podršci planiranju misija dodeljen je u februaru 2023. godine, a novi poziv Mornarice za iskazivanje interesovanja ukazuje na to da nije došlo do značajnih promena u obimu, veličini ili složenosti zahteva u odnosu na postojeći ugovor.
Ova nova inicijativa usledila je nakon višegodišnjih poteškoća sa širom digitalnom infrastrukturom programa F-35. Program se prethodno u velikoj meri oslanjao na sistem ALIS (Autonomic Logistics Information System – Autonomni sistem informacija za logistiku), koji je trebalo da obezbedi funkcije poput planiranja misija, podrške održavanju i upravljanja logistikom, ali se suočio sa stalnim problemima u radu i upotrebljivosti. Ministarstvo odbrane je nakon toga pokrenulo razvoj sistema ODIN (Operational Data Integrated Network – Integrisana mreža operativnih podataka) kao zamene, sa ciljem da nova arhitektura omogući savremeniji pristup zasnovan na „klaud” tehnologiji. Samo planiranje misija nastavilo je da se razvija nezavisno od zamene sistema ALIS, pri čemu je Zajednička kancelarija programa radila i na centralno upravljanom „paketu za zemlje” (Country Kit) u okviru okruženja za planiranje misija, namenjenom zameni pojedinačnih sistema za planiranje misija koje koriste međunarodni partneri na programu F-35.
militarywatchmagazine.com
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
PUTIN SRUŠIO NADE ZAPADA: „Niko nam ne može ništa, naša nuklearna sila je BEZ PREMCA!“
01. 10. 2026. u 21:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)