RAZBIJAČI PLAĆAJU: Francuska vlada namerava da roditeljima ispostavi račun za štetu nastalu na protestima
Na đačkim protestima u Francuskoj načinjena je velika materijalna šteta.
Šteta se meri desetinama miliona evra. Uništen je gradski mobilijar, polupana autobuska stajališta, zapaljeni kontejneri, automobili, vatrogasni kamion. Uništen je i deo školskog prostora. Najviše su stradala ulazna vrata liceja širom zemlje.
Vlada zato razmatra mogućnost da novac za nadoknadu štete uzima iz socijalnih davanja roditeljima. Razmatranje predloga zakona pod nazivom "Razbijači plaćaju" je sada ubrzano zbog nasilja tokom đačkih protesta.
Predlog zakona u prvom čitanju pred Senatom naći već 27. oktobra.
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