TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O KIMU: Dobro je slagati se sa nekim kada ima 112 nuklearnih raketa

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da ima veoma dobre odnose sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, naglasivši da je održavanje komunikacije posebno važno kada je reč o liderima država koje raspolažu nuklearnim oružjem.

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Tramp je, tokom predizbornog skupa u Ohaju, govoreći o odnosima sa liderima velikih sila, ponovo istakao svoj odnos sa Kimom.

- Dobro se slažem sa Kim Džong Unom. Zar nije dobro slagati se sa liderima ogromnih zemalja, velikih nuklearnih sila? - rekao je Tramp.

Američki predsednik je potom naveo da je "dobro slagati se sa nekim kada ima 112 nuklearnih raketa".

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Tramp je napravio razliku između Severne Koreje i Irana.

- Postoji razlika. Iran nikada neće imati nuklearne rakete - poručio je američki predsednik, prenose mediji.

On je i prethodnih dana govorio o svom odnosu sa Kim Džong Unom, navodeći da ga severnokorejski lider poštuje i da između njih postoji lični odnos koji bi mogao da bude osnova za obnovu direktnih razgovora.

(RT Balkan)

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