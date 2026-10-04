Svet

TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O KIMU: Dobro je slagati se sa nekim kada ima 112 nuklearnih raketa

P. Đurđević

04. 10. 2026. u 12:47

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da ima veoma dobre odnose sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, naglasivši da je održavanje komunikacije posebno važno kada je reč o liderima država koje raspolažu nuklearnim oružjem.

ТРАМП ШОКИРАО ИЗЈАВОМ О КИМУ: Добро је слагати се са неким када има 112 нуклеарних ракета

Foto: EPA/KCNA/EDITORIAL

Tramp je, tokom predizbornog skupa u Ohaju, govoreći o odnosima sa liderima velikih sila, ponovo istakao svoj odnos sa Kimom.

- Dobro se slažem sa Kim Džong Unom. Zar nije dobro slagati se sa liderima ogromnih zemalja, velikih nuklearnih sila? - rekao je Tramp.

Američki predsednik je potom naveo da je "dobro slagati se sa nekim kada ima 112 nuklearnih raketa". 

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Tramp je napravio razliku između Severne Koreje i Irana.

- Postoji razlika. Iran nikada neće imati nuklearne rakete - poručio je američki predsednik, prenose mediji. 

On je i prethodnih dana govorio o svom odnosu sa Kim Džong Unom, navodeći da ga severnokorejski lider poštuje i da između njih postoji lični odnos koji bi mogao da bude osnova za obnovu direktnih razgovora.

(RT Balkan)

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