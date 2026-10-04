U SLUČAJU pretnje od strane drugih država, Rusija će upotrebiti čitav svoj arsenal naoružanja kako bi odbranila Kalinjingradsku oblast, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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On je skrenuo pažnju da niko u Rusiji ne govori o upotrebi nuklearnog oružja, suprotno onome što se emituje na Zapadu.

- Govorili smo da je to ruski region i da bi, u slučaju bilo kakve pretnje — a čuli smo mnoge izjave usijanih glava iz Poljske i drugih zemalja — Rusija mogla da upotrebi čitav svoj raspoloživi arsenal naoružanja. To uopšte nije pretnja. To me veoma podseća na situaciju u vezi sa govorom (predsednika Rusije Vladimira)Putina u Minhenu. Taj govor je tada takođe shvaćen kao pretnja. Ali to nije bila pretnja, to je bilo zvono na uzbunu -naglasio je Peskov.

Govoreći o vojnim vežbama u Čeljabinskoj oblasti, Peskov je rekao da ni u tom slučaju Rusija nikome ne preti.

- Ne. Apsolutno svi se bave vojnim razvojem. Ovde postoji i element ODKB-a — međunarodna vojna saradnja - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje da li Rusija ovim vežbama preti Evropi.

On je dodao da je cilj vežbi „Centar 2026“ odbijanje spoljne agresije.

- Niko nikome ne preti – to je uobičajena međunarodna praksa, koju i Rusija sledi - rekao je Peskov.

Prema njegovim rečima, Rusija će, sve dok je postizanje mira mirnim putem nemoguće, voditi rat iz sve snage. Istovremeno je napomenuo da je rešavanje sukoba mirnim putem prioritet za rusku stranu.

- Evo šta je rekao Putin: Želimo mir i više bismo voleli da ga postignemo mirnim putem. Ali sve dok to ne bude moguće, mi ćemo se boriti i borićemo se iz sve snage. A oni koji smatraju da je moguće kovati planove da se Rusiji nanese razoran udar, platiće za to svoju cenu – cenu koju sada plaća Ukrajina - naglasio je Peskov.

On je dodao da je Rusija spremna da se bori čak i za 0,01 odsto teritorije DNR.

- Čak i za pola procenta, ili za jednu stotinu procenta. To je Ruska Federacija. O tome nema šta da se raspravlja - zaključio je Peskov.

Putin je u petak posetio poligon Čebarkuljski u Čeljabinskoj oblasti, gde je posmatrao jednu od faza strateških komandno-štabnih vojnih vežbi „Centar 2026“ i pratećih komandno-štabnih vežbi „Saradnja 2026“.

Nakon vežbi, predsednik je razgovarao sa vojnim atašeima iz različitih zemalja.

Ranije je Ambasada Rusije u Belgiji saopštila da je Rusija upozorila NATO i Ministarstvo spoljnih poslova Belgije da aktivnosti Alijanse oko Kalinjingradske oblasti i eskalacija tenzija značajno povećavaju rizik od direktnog oružanog sukoba i izrazila je spremnost da upotrebi sav raspoloživi arsenal za odbranu svoje teritorije.

Putin je održao svoj čuveni govor na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji 2007. godine.

On je tada oštro kritikovao spoljnu politiku SAD i koncept unipolarnog svetskog poretka i odlučno se usprotivio planovima za širenje NATO-a i raspoređivanje američkih sistema protivraketne odbrane u Istočnoj Evropi.

(Sputnjik)

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