HUTI DIRALI LAVA DOK SPAVA, PA DOBILI PAKAO NA ZEMLJI: Saudijci satiru položaje Huta, F-15-ice i Tajfuni prže neprijatelja

SAUDIJSKI borbeni avioni izveli su više vazdušnih udara u glavnom gradu Jemena Sani, dok su jemenski mediji izvestili o novom talasu saudijskih napada u nekoliko provincija, prenosi iranska agencija Tasnim.

Foto USAF/U.S. Air Force photo

U poslednjem talasu napada izvedeno je više saudijskih vazdušnih udara na stambene oblasti u Sani, kao i na položaje i područja u provincijama Saada i Taiz.

Televizija „Al Majadin“ izvestila je da su saudijski avioni gađali planinu Atan na jugu Sane.

Za sada nema informacija o razmerama materijalne štete ili broju žrtava u napadima na Sanu.

Saudijski napadi proširili su se i na provinciju Taiz, gde su jemenski mediji izvestili da su saudijski borbeni avioni gađali istočni prilazni put u oblasti Džulat el Kasr, u okrugu Salah.

U provinciji Saada, saudijske snage izvele su artiljerijske napade navodno na stambena i pogranična područja, a jemenski mediji izvestili su o granatiranju sela u pograničnom okrugu Razih.

Televizija „Al Masira“ takođe je izvestila da je saudijska strana granatirala pogranično područje Gamr u provinciji Saada.

Odvojeno, lokalni izvori u Saadi naveli su da su saudijski avioni raketama gađali komunikacionu mrežu u okrugu Sakin.

Napad na komunikacionu mrežu opisan je kao deo nastavka saudijskih udara na civilnu infrastrukturu u Saadi, severnoj jemenskoj provinciji koja se graniči sa Saudijskom Arabijom i koja je od početka sukoba više puta bila meta saudijskih vazdušnih i artiljerijskih napada.

Do najnovijih udara došlo je nakon što je portparol Oružanih snaga Jemena Jahja Sari izjavio da je Saudijska Arabija tokom prethodna 24 časa izvela 94 napada na različite delove Jemena.

On je dodao da je ukupan broj saudijskih vazdušnih i raketnih napada na različite delove Jemena od početka najnovijeg talasa napada dostigao 1.350.

Prema Sarijevim navodima, saudijske snage su u napadima koristile borbene avione F-15 i „Tajfun“, koji su poletali iz baza Hamis Mušait, Taif, Nadžran i Džizan.

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