Bilić nakon istorijske bruke: "Odgovornost je na meni, ovu utakmicu treba pamtiti celog života"

Selektor Hrvatske Slaven Bilić nije krio razočaranje nakon jednog od najtežih poraza u istoriji reprezentacije. Engleska je u Rijeci slavila sa čak 7:0, a Bilić je priznao da njegov tim ni u jednom segmentu nije uspeo da odgovori protivniku.

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Hrvatska je tako doživela najubedljiviji poraz u istoriji nacionalnog tima. Selektor je posle utakmice posebno žalio zbog navijača koji su prisustvovali teškom porazu.

- Teško je bilo šta reći posle ovakve večeri. Svi smo razočarani i žao mi je navijača, dece na tribinama i svih koji su bili uz reprezentaciju. Nismo ni pomislili da ovako nešto može da se dogodi. Znali smo da je Engleska vrhunska ekipa, ali ono što se dogodilo bilo je potpuno neočekivano - rekao je Bilić.

Prema njegovim rečima, problem nije bio samo u jednom segmentu igre. Engleska je bila bolja u gotovo svakom aspektu, što je dodatno uticalo na samopouzdanje hrvatskih igrača.

- Nismo mogli da im pariramo ni po agresivnosti, ni po tehnici, ni fizički. Kasnije su počeli da padaju samopouzdanje i koncentracija, a sa tim i volja. Sve je išlo u pogrešnom smeru - objasnio je selektor.

Bilić je naglasio da Ligu nacija Hrvatska posmatra i kao priliku za uočavanje problema i dobijanje odgovora pred naredne izazove. Iako rezultati nisu bili očekivani, smatra da i iz ovako teškog poraza mora nešto da se nauči.

- Rekao sam igračima da postoje utakmice koje treba što pre ostaviti iza sebe i okrenuti se narednom meču. Ali ovu utakmicu ne treba zaboraviti. Treba je pamtiti celog života, da nas uvek podseti šta se dešava kada posrnemo i šta moramo da uradimo da nam se ovako nešto više nikada ne ponovi - poručio je Bilić.

Selektor je preuzeo odgovornost za rezultat i dodao da probleme ne mogu u potpunosti da objasne ni minuti koje pojedini reprezentativci nemaju u svojim klubovima.

- Jasno je da je odgovornost na meni. Ja sam selektor i ovo je moja reprezentacija. Analiziraćemo sve što se dogodilo. Naravno, imamo igrače koji ne igraju redovno u klubovima, ali to ne može da objasni ovakvu razliku - istakao je on.

Posebno zabrinjava podatak da je Hrvatska u tri utakmice Lige nacija primila čak 12 golova. Bilić je ocenio da je takav učinak nedopustiv za reprezentaciju njihovog renomea.

- Za Hrvatsku je nedopustivo da primi toliko golova. Možemo da tražimo različita objašnjenja, ali moramo da budemo svesni situacije u kojoj se nalazimo - rekao je selektor.

Pred Hrvatskom je sada novi veliki izazov i duel sa Španijom. Bilić ne želi da daje velika obećanja, ali očekuje reakciju ekipe.

- Nema smisla sada govoriti da ćemo pobediti Španiju. Ono što moramo jeste da pokažemo hrabru i jaku Hrvatsku. Kada smo bili uspešni, uvek smo imali zajedništvo i veliko srce. Iz toga dolaze energija i, na kraju, kvalitet. Sada je trenutak da pokažemo karakter - zaključio je Bilić.