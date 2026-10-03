AUTOGOL BRISELA: Evropa želela da izoluje Rusiju, pa izolovala samu sebe
EVROPLjANI su toliko želeli da izoluju Rusiju da su na kraju sami sebe doveli u izolaciju i više ne čuju ništa osim dominantnog antiruskog narativa, izjavila je ruska ambasadorka u Pragu Ana Ponomarjova.
„Evropljani su, izgleda, toliko želeli da izoluju Rusiju da su se sami potpuno izolovali — u bukvalnom smislu: ništa ne čitaju, ne gledaju i ne čuju osim preovlađujućeg antiruskog mejnstrima“, rekla je Ponomarjova.
Prema njenim rečima, u uslovima takve informacione blokade lako je zastrašivati stanovništvo.
„Ništa novo pod suncem. Pitanje je — zašto?“, dodala je ruska ambasadorka.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ranije je izjavila da je Zapad shvatio pogrešnost ideje o izolaciji Rusije i da se o njoj više ne govori kao ranije.
(Sputnjik)
Preporučujemo
RUSKA HOBOTNICA STEŽE OBRUČ U HARKOVSKOJ OBLASTI: Pala Nova Kazačja, front se pomera
03. 10. 2026. u 12:01
DODIK OTVORENO: Brisel nije naš partner – Evo na koga Republika Srpska računa
03. 10. 2026. u 11:49
ZELENSKI OPET ZAKUKAO: Evo za šta moli Trampa
03. 10. 2026. u 11:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)