EVROPLjANI su toliko želeli da izoluju Rusiju da su na kraju sami sebe doveli u izolaciju i više ne čuju ništa osim dominantnog antiruskog narativa, izjavila je ruska ambasadorka u Pragu Ana Ponomarjova.

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„Evropljani su, izgleda, toliko želeli da izoluju Rusiju da su se sami potpuno izolovali — u bukvalnom smislu: ništa ne čitaju, ne gledaju i ne čuju osim preovlađujućeg antiruskog mejnstrima“, rekla je Ponomarjova.

Prema njenim rečima, u uslovima takve informacione blokade lako je zastrašivati stanovništvo.

„Ništa novo pod suncem. Pitanje je — zašto?“, dodala je ruska ambasadorka.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ranije je izjavila da je Zapad shvatio pogrešnost ideje o izolaciji Rusije i da se o njoj više ne govori kao ranije.

(Sputnjik)