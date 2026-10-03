Svet

AUTOGOL BRISELA: Evropa želela da izoluje Rusiju, pa izolovala samu sebe

V.N.

03. 10. 2026. u 13:36

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EVROPLjANI su toliko želeli da izoluju Rusiju da su na kraju sami sebe doveli u izolaciju i više ne čuju ništa osim dominantnog antiruskog narativa, izjavila je ruska ambasadorka u Pragu Ana Ponomarjova.

АУТОГОЛ БРИСЕЛА: Европа желела да изолује Русију, па изоловала саму себе

FOTO: Depositphotos

„Evropljani su, izgleda, toliko želeli da izoluju Rusiju da su se sami potpuno izolovali — u bukvalnom smislu: ništa ne čitaju, ne gledaju i ne čuju osim preovlađujućeg antiruskog mejnstrima“, rekla je Ponomarjova.

Prema njenim rečima, u uslovima takve informacione blokade lako je zastrašivati stanovništvo.

„Ništa novo pod suncem. Pitanje je — zašto?“, dodala je ruska ambasadorka.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ranije je izjavila da je Zapad shvatio pogrešnost ideje o izolaciji Rusije i da se o njoj više ne govori kao ranije.
(Sputnjik)

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