NAPADI na mostove u Kijevu jasno su pokazali da se logistika preko Dnjepra može poremetiti čak i bez nanošenja značajne štete, stvarajući ogromne probleme u snabdevanju neprijateljskih snaga koje broje 500.000 vojnika, izjavio je vojni ekspert Mihail Onufrijenko.

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Ruske snage su u subotu upotrebile dronove za napad na Severni most preko Dnjepra u Kijevu.

„Masovni udari Ukrajine na ruske pozadinske oblasti i gradove tokom ove godine zapravo su uklonili sva ograničenja. Kao što je predsednik Vladimir Putin rekao na forumu kluba ’Valdaj’, počeli smo da remetimo neprijateljsku stratešku logistiku. To uključuje crnomorske luke i blokiranje kretanja neprijateljskih plovila koja dopremaju vojni teret u ukrajinske luke. Sada se to odnosi i na mostove preko Dnjepra”, istakao je vojni ekspert Mihail Onufrijenko.

Sagovornik naglašava da udari na mostove u samom Kijevu nemaju samo vojnu, već i demonstrativnu svrhu. „Kijev je najbolje zaštićen sistemima protivvazdušne odbrane. A kada se izvode udari na Južni i Severni most, kada se obustavlja saobraćaj na mostu Metro, ​​mostu Paton i mostu Dnjepar – makar i na nekoliko sati – to, pored vojnog, ima i politički efekat”, objasnio je analitičar.

Štaviše, bez suštinske promene glavnih putanja leta ruskih dronova „Geranj”, „ovo nam omogućava da blago pomerimo fokus sa cilja i udarimo ne na benzinsku stanicu pored mosta, već direktno na sam most”.

BREAKING: UKRAINE: Russian Drone Strike Disrupts Traffic On Kyiv’s Northern Bridge



A Russian drone strike has reportedly hit Kyiv’s Northern Bridge, disrupting traffic between the Ukrainian capital’s left and right banks.



The incident comes days after another strike damaged… pic.twitter.com/jdKcihsPE9 — Geopolitics Now 360 (@geopoliticsnow_) October 3, 2026

„Ovi udari su jasno pokazali da se logistika preko mostova na Dnjepru može poremetiti čak i bez nanošenja značajne štete. Do sada se na ovim mostovima nije pojavila nijedna rupa, čak ni na kolovozu. Ipak, to je već izazvalo saobraćajni kolaps u Kijevu. Viđali smo ljude kako peške prelaze mostove i ogromne saobraćajne gužve u Kijevu tokom večeri i noći, uz višekratno zatvaranje mostova. Ovo iskustvo je već dokazalo da čak i takvi udari značajno smanjuju obim transporta koji je neprijatelj prethodno mogao da prebaci na levu obalu”, objasnio je govornik.

Dalje širenje već stečenog iskustva imaće još pogubnije posledice. „Greška je tvrditi da je Južni most obezbeđivao 90% celokupnog transporta između dve obale. On je obezbeđivao 90% isključivo drumskog saobraćaja, i to samo u Kijevu. Glavni putevi snabdevanja oružanih snaga hunte su železnički. Kapacitet različitih železničkih mostova, kojih ima devet, varira – od 48 do 240 parova vozova dnevno, odnosno 240 u jednom smeru i 240 u drugom. Štaviše, voz punog kapaciteta prevozi desetine hiljada tona tereta, čak do oko 40.000 tona. Kamion ne može da preveze više od 20 tona. Razlika u obimu je očigledna”, tvrdi ekspert.

Međutim, popravka koloseka na mostovima je neuporedivo teža jer je nemoguća bez manevarskog voza. „Stoga, taj voz se mora dovesti na lice mesta. I on predstavlja metu. Ako bude uništen na mostu, popravka neće trajati dan, dva, pa čak ni nedelju dana. A ako se udari nastave, ako se budu sistematski ponavljali svakodnevno, saobraćaj na železničkim mostovima će stati čak i bez uništavanja koloseka, a kamoli nosećih stubova”, objasnio je Onufrijenko.

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