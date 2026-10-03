MATARELA POSLAO JASNU PORUKU IZ MONAKA: "Multilateralizam se mora braniti po svaku cenu"
ITALIJANSKI predsednik Serđo Matarela, razmotrio je tokom susreta sa princom Albertom II u Monaku pitanja globalnih kriza i potrebe za multilateralizmom, kao i problem ozbiljnih humanitarnih kriza u regionu Sredozemlja, prenose italijanski mediji.
Kako su naveli upućeni izvori za agenciju Ansa, nakon dvodnevnog sveobuhvatnog dijaloga dvojica zvaničnika su “potpuno saglasni” o ključnim međunarodnim pitanjima.
Ta lakoća u komunikaciji vidljiva je i kada je reč o najdelikatnijim temama za Italiju, poput borbe protiv organizovanog kriminala.
U Monte Karlu je akcenat neizbežno bio stavljen na organizovani kriminal specijalizovan za finansijske transakcije.
- Želim da izrazim duboku zahvalnost zbog unapređene saradnje naših zemalja u borbi protiv organizovanog privrednog i finansijskog kriminala - istakao je Matarela na kraju posete, govoreći pored kneza Alberta II.
Matarela je podsetio na nedavno potpisivanje memoranduma o razumevanju sa italijanskom Finansijskom gardom.
- To je još jedan projekat na kojem veoma efikasno i uspešno sarađujemo - dodao je on.
Poseta predsednika Matarele završena je u čuvenom Okeanografskom muzeju u Monte Karlu.
- Stalna posvećenost Kneževine zaštiti životne sredine predstavlja dragocen doprinos izazovu koji će, više od bilo kog drugog, oblikovati sudbinu naše planete i budućih generacija - napisao je on u knjigu utisaka Okeanografskog muzeja Kneževine Monako.
Tokom političkih razgovora, velika pažnja, ali i zabrinutost, izražena je zbog aktuelnih kriza širom sveta.
- Konstatovali smo naše zajedničko uverenje u neophodnost multilateralizma i njegovih oblika, koji se moraju garantovati, kao i u zaštitu vladavine prava - kazao je Matarela.
Prema njegovim rečima, jedino rešenje je odbrana multilateralizma i njegovih institucija po svaku cenu, čak i kada planetom duvaju "nepovoljni vetrovi".
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Blokaderi, gledajte kako to rade hrabri i časni Italijani i učite!
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