MATARELA POSLAO JASNU PORUKU IZ MONAKA: "Multilateralizam se mora braniti po svaku cenu"

ITALIJANSKI predsednik Serđo Matarela, razmotrio je tokom susreta sa princom Albertom II u Monaku pitanja globalnih kriza i potrebe za multilateralizmom, kao i problem ozbiljnih humanitarnih kriza u regionu Sredozemlja, prenose italijanski mediji.

Foto: Niviere David/Pool/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Kako su naveli upućeni izvori za agenciju Ansa, nakon dvodnevnog sveobuhvatnog dijaloga dvojica zvaničnika su “potpuno saglasni” o ključnim međunarodnim pitanjima.

Ta lakoća u komunikaciji vidljiva je i kada je reč o najdelikatnijim temama za Italiju, poput borbe protiv organizovanog kriminala.

U Monte Karlu je akcenat neizbežno bio stavljen na organizovani kriminal specijalizovan za finansijske transakcije.

- Želim da izrazim duboku zahvalnost zbog unapređene saradnje naših zemalja u borbi protiv organizovanog privrednog i finansijskog kriminala - istakao je Matarela na kraju posete, govoreći pored kneza Alberta II.

Matarela je podsetio na nedavno potpisivanje memoranduma o razumevanju sa italijanskom Finansijskom gardom.

- To je još jedan projekat na kojem veoma efikasno i uspešno sarađujemo - dodao je on.

Poseta predsednika Matarele završena je u čuvenom Okeanografskom muzeju u Monte Karlu.

- Stalna posvećenost Kneževine zaštiti životne sredine predstavlja dragocen doprinos izazovu koji će, više od bilo kog drugog, oblikovati sudbinu naše planete i budućih generacija - napisao je on u knjigu utisaka Okeanografskog muzeja Kneževine Monako.

Tokom političkih razgovora, velika pažnja, ali i zabrinutost, izražena je zbog aktuelnih kriza širom sveta.

- Konstatovali smo naše zajedničko uverenje u neophodnost multilateralizma i njegovih oblika, koji se moraju garantovati, kao i u zaštitu vladavine prava - kazao je Matarela.

Prema njegovim rečima, jedino rešenje je odbrana multilateralizma i njegovih institucija po svaku cenu, čak i kada planetom duvaju "nepovoljni vetrovi".

(Tanjug)

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