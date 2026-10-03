RAĐANJE IZ VATRE, SMRT U VODI: Čuveni morski luk Holei srušio se u Okean posle više od 500 godina

SVET je ostao bez jedne od najprepoznatljivijih prirodnih skulptura. Moćni morski luk Holei, koji je duže od pet vekova prkosio talasima i vetrovima na južnoj obali Velikog ostrva na Havajima, zauvek je nestao u dubinama Tihog okeana. Kamena struktura visoka skoro 28 metara srušila se usled seizmičkih potresa i delovanja snažnih talasa, potvrdila je američka Služba nacionalnih parkova (NPS).

Foto: Printskrin

Ovaj događaj nije samo vest o gubitku jedne turističke atrakcije; to je priča o neprekidnom, dramatičnom oblikovanju naše planete u kojem arhitektura prirode nastaje i nestaje pred našim očima.

Istorija luka Holei duga je oko 550 godina. Nastao je u vreme kada je vrela lava, šikljajući iz jednog od ostrvskih vulkana, stigla do samog ruba okeana. U sudaru dva suprotstavljena elementa – vatre i vode – bazaltna stena se naglo ohladila i formirala oštru, crnu liticu.

Vremenom je reč preuzeo okean. Kroz proces koji geolozi nazivaju diferencijalna erozija, moćni talasi su vekovima udarali u stenu, dubeći mekše slojeve brže od onih čvršćih. Tako je ispisana jedinstvena silueta luka pod kojim su prolazile generacije.

Međutim, ono što je priroda vekovima gradila, ubrzano je narušeno u poslednjoj deceniji:

Zemljotresi iz 2018. godine, uzrokovani velikom erupcijom vulkana Kilauea, dramatično su uzdrmali i pukli temelje ove strukture.

Početak 2020. godine doneo je zabrinjavajuće vesti kada su rendžeri otkrili duboke pukotine na vidikovcu, zbog čega je pristup posetiocima hitno ograničen.

Konačni udarac zadale su nedavne oluje i ekstremno visoki talasi koji su bukvalno izbili oslonac ove kamene gromade, šaljući je na okeansko dno.



Lepota koja je osuđena na privremenost

Zvaničnici Nacionalnog parka „Vulkani Havaja“ već godinama su upozoravali da je luk u „pozajmljenom vremenu“. Svaka stena na obali ima svoj životni vek, a prolaznost je utkana u sam DNK vulkanskih ostrva. Iako je javnost tužno dočekala ovu vest, naučnici podsećaju da je ovo prirodni ciklus. Kako se obala pod uticajem vode povlači ka unutrašnjosti, okean će na nekom drugom mestu isklesati novi luk za buduće generacije.

Ipak, nestanak ove znamenitosti otvorio je i pitanje bezbednosti. Fascinacija ljudi prirodnim katastrofama i želja za „savršenom fotografijom“ naterale su mnoge turiste da preskaču zaštitne ograde kako bi snimili prazninu koja je ostala iza luka. Uprava parka izdala je oštro upozorenje: preostale litice su krajnje nestabilne, a pukotine koje se ne vide golim okom mogu svakog trenutka popustiti pod nogama.

Pad luka Holei je podsetnik da je Zemlja živi organizam koji se stalno menja. Sve što možemo jeste da se divimo njenim kreacijama dok traju i da poštujemo snagu sile koja ih je stvorila i uništila.