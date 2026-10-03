Engleski mediji bez milosti nakon demoliranja Hrvatske: "Razneli smo ih, Modrić ostao u senci Belingema"...
Engleska je u Rijeci priredila jednu od najubedljivijih partija u novijoj istoriji reprezentacije, pošto je Hrvatsku savladala sa neverovatnih 7:0 u Ligi nacija. Britanski mediji posebno su istakli način na koji je ekipa Tomasa Tuhela od prvog do poslednjeg minuta kontrolisala utakmicu, dok je hrvatski tim potpuno ostao bez odgovora na visok ritam, presing i kretanje Engleza.
"Tajms" je nastup Engleske opisao kao jedno od njenih najboljih izdanja ikada, uz poseban akcenat na taktičku disciplinu, presing, brzinu dodavanja i kvalitet završnice. Englezi su uspevali da pritisnu Hrvatsku visoko, osvajaju lopte i gotovo neprekidno stvaraju nove prilike.
"Gardijan" je takođe naglasio da je utakmica praktično bila rešena još u prvom poluvremenu. Posle 45 minuta bilo je 4:0, a u izveštaju se navodi da je Engleska bez problema mogla da postigne i duplo više golova. Njihov izveštač opisivao je hrvatsku odbranu i vezni red kao potpuno nadigrane, dok su engleski igrači delovali nezaustavljivo.
Posebna priča bio je Džud Belingem. Vezista je postigao gol i namestio još tri, a britanski mediji ističu njegov uticaj na utakmicu i činjenicu da je bio jedan od simbola generacijskog jaza koji se video na terenu. Pored Belingema izdvojeni su Hari Kejn, Bukaja Saka, Aleksa Skot i Eliot Anderson kao igrače koji su odigrali značajnu ulogu u potpunom nadmetanju Hrvatske.
Ipak, jedan od najupečatljivijih detalja britanskih izveštaja odnosio se na Luku Modrića.
Kapiten Hrvatske, koji je sa 41 godinom predvodio reprezentaciju, našao se u potpuno drugačijoj poziciji nego tokom najvećeg dela karijere. "Gardijan" je više puta ukazao na kontrast između Modrićevog iskustva i energije mlade engleske sredine. U samom izveštaju posebno se pominje situacija u kojoj je Aleks Skot lako oduzeo loptu Modriću, uz komentar da kampanja Lige nacija sve više izgleda kao prevelik izazov za hrvatskog veterana
Tako je 7:0 postalo mnogo više od ubedljive pobede. Za Hrvatsku je to najteži poraz u istoriji reprezentacije, dok su britanski mediji u igri Engleske videli demonstraciju snage nove generacije, sa Belingemom, Sakom, Gordonom i ostalima koji su tempom i fizičkom snagom potpuno nadjačali iskusnu hrvatsku ekipu.
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