Fudbal

Hari Kejn oduševljen "sedmicom" protiv Hrvata: "Nisu mogli da isprate naš ritam"

В.М.

03. 10. 2026. u 20:34

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Hari Kejn nije skrivao zadovoljstvo nakon što je Engleska sa 7:0 savladala Hrvatsku. Kapiten engleske reprezentacije smatra da je njegov tim odigrao gotovo savršenu utakmicu i da hrvatska odbrana nije uspela da odgovori na intenzitet igre.

Хари Кејн одушевљен седмицом против Хрвата: Нису могли да испрате наш ритам

Kacper Staniec / Newspix.pl / Profimedia

Englezi su već tokom prvih 45 minuta stekli veliku prednost, a do kraja susreta postigli su čak sedam golova. Za Hrvatsku je to ujedno bio najteži poraz u istoriji, čime je nadmašen rezultat iz 2018. godine, kada je Španija slavila sa 6:0.

- Neverovatno. Od prvog do poslednjeg trenutka bilo je neverovatno. Mnogo smo razgovarali o tome da moramo da odigramo svih 90 minuta na isti način i budemo dominantni i kada imamo loptu i kada je nemamo. Mislim da smo upravo to uspeli - rekao je Kejn za ITV.

Napadač je posebno istakao fizičku snagu i slobodu koju igrači imaju u sistemu reprezentacije. Prema njegovim rečima, Engleska je uspela da nametne tempo karakterističan za utakmice Premijer lige.

- Najbolje izgledamo kada igramo slobodno, kada smo fizički jaki i kada utakmicu podignemo na nivo Premijer lige. To se danas jasno videlo. Hrvatska nije mogla da isprati naš ritam, kretanje i utrčavanja, a uz sve to bili smo veoma efikasni - dodao je Kejn.

On je objasnio i zbog čega je protivničkim ekipama teško da se izbore sa njihovim napadačima.

- Sva četvorica smo kvalitetni igrači i možemo da se pojavljujemo u prostoru iza napadača. Ent može da igra klasičnu devetku, Bi da se spušta na desetku, Džud može da bude najistureniji, a ja mogu da preuzmem ulogu veznog igrača - objasnio je kapiten Engleske.

Kejn smatra da takva fleksibilnost stvara velike probleme protivnicima, posebno kada pokušavaju da organizuju presing.

- Kada izgubimo loptu, dovoljno smo kvalitetni i inteligentni da zatvorimo sredinu ili pomognemo odbrani. To je način na koji želimo da igramo. Protivniku je veoma teško da odluči koga da prati i na koga da izvrši pritisak - rekao je on.

Na kraju je pohvalio kompletnu ekipu, posebno Aleksa Skota i Eliota Andersona, uz ocenu da je svaki igrač ispunio zadatak na najvišem nivou.

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