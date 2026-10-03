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RUSI OBJAVILI SNIMAK BITKE ZA NOVO KAZAČJE: Plamen do neba gori, jurišne jedinice uletele i zauzele naselje

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03. 10. 2026. u 14:10

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JURIŠNE jedinice 245. motorizovanog streljačkog puka Grupe snaga „Sever” potisnule su ukrajinske militante iz Nove Kazačje.

РУСИ ОБЈАВИЛИ СНИМАК БИТКЕ ЗА НОВО КАЗАЧЈЕ: Пламен до неба гори, јуришне јединице улетеле и заузеле насеље

MOD Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da jedinice grupe snaga „Sever” stežu obruč oko formacija Oružanih snaga Ukrajine u severoistočnom delu Harkovske oblasti. Ruske trupe šire spoljnu zonu kontrole. Uspostavljena je kontrola nad selom Nova Kazačja.

Jurišne jedinice 245. motorizovanog streljačkog puka grupe snaga „Sever” potisnule su ukrajinske borce iz tog sela. Pre juriša, trupe su očistile vazdušni prostor od neprijateljskih jurišnih dronova. Posade bespilotnih letelica i artiljerije dejstvovale su po koncentracijama snaga Oružanih snaga Ukrajine. Neprijateljski borci su se krili u oronulim kućama, navelo je rusko Ministarstvo odbrane.

Trupe grupe snaga „Sever” nastavljaju da šire bezbednosnu zonu duž rusko-ukrajinske granice u pograničnim delovima Sumske i Harkovske oblasti. Snage svakodnevno napreduju u svim pravcima. One potiskuju neprijatelja od državne granice kako bi osigurale bezbednost civila.

Podsećanja radi, Ministarstvo odbrane Rusije je prethodno objavilo snimke koji prikazuju borbe za sela Gračovka i Serdobino u Harkovskoj oblasti, kao i za Malu Ribicu u Sumskoj oblasti. Sva ova sela takođe su zauzele jedinice grupe snaga „Sever”.

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