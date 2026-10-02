NOVO AMERIČKO ORUŽJE SEJE STRAH I TREPET: Boing otkrio palubnog lovca F/A-XX - neprijatelji neće ni znati šta ih je snašlo! (VIDEO)

NOVI prikaz Boingovog lovca šeste generacije F/A-XX pruža do sada najjasniji uvid u budući borbeni avion američke mornarice namenjen dejstvu sa nosača aviona, nakon što je Boing izabran za ovaj program ispred konkurenata, kompanija Lockheed Martin i Northrop Grumman.

Foto. Printskrin Youtube/Binkov's Battlegrounds

Objavljeni prikaz prikazuje avion kako rulira ka katapultu na nosaču aviona, pružajući neuobičajeno detaljan uvid u njegovu konfiguraciju. Avion odlikuju veoma širok trup i velika površina krila, pri čemu celokupan dizajn, čini se, stavlja veliki naglasak na unutrašnju zapreminu. Ovo je u skladu sa zahtevom mornarice za avionom sposobnim da nosi znatne količine goriva, naoružanja i opreme za izvršenje zadataka, uz istovremeno održavanje niske uočljivosti.



Foto: United States Air Force

Američka mornarica je izabrala Boing za ovaj program 29. septembra, a ugovor o razvoju vredan više od 20 milijardi dolara obuhvata izradu više probnih letelica namenjenih ispitivanjima na zemlji, proveri plovidbenosti, kao i testiranju sistema i integracije naoružanja. Nova slika takođe prikazuje kokpit sa jednim sedištem, uprkos ranijim pretpostavkama da bi F/A-XX mogao imati dvočlanu posadu zbog složenosti misija, posebno ukoliko bi avion morao da upravlja velikim brojem bespilotnih letelica. Najnoviji prikaz, međutim, prikazuje jednog pilota ispod poklopca kabine koji deluje kao veliki element iz jednog dela.Avion ima posebno širok prednji deo trupa i nosni deo. Ovo bi moglo da omogući smeštaj velikog radara sa aktivnim elektronskim skeniranjem (AESA), iako precizna konfiguracija radara ostaje tajna. Izražen prelaz (tzv. *chine*) proteže se duž prednjeg dela trupa, što je karakteristika koja se obično povezuje sa oblikovanjem površina aviona radi kontrole radarskog odraza i smanjenja uočljivosti. Novi prikaz takođe pruža jasniji uvid u raspored uvodnika vazduha za motore. Čini se da su uvodnici postavljeni na donjim bočnim stranama trupa i relativno daleko iza nosnog dela, te da imaju prelazni trapezoidni oblik. Njihov položaj je u skladu sa zahtevima za avione sa niskom uočljivošću, kod kojih su geometrija uvodnika i zaklanjanje čeonih delova motora važni faktori prilikom projektovanja.

F/A-XX deli nekoliko vidljivih karakteristika sa Boingovim avionom F-47, koji se razvija za potrebe Ratnog vazduhoplovstva; oba modela odlikuje široka konfiguracija bez repnih površina, slična geometrija krila i naglasak na unutrašnjoj zapremini. Ove sličnosti podstakle su spekulacije da bi dva aviona mogla deliti značajan deo osnovne tehnologije i projektne arhitekture. Stepen te međusobne sličnosti za sada ostaje nepoznat. Boing je naveo da je paralelni razvoj ova dva aviona bio deo njihovih planova. Kompanija je proširila svoje kapacitete u Sent Luisu izgradnjom bezbednog proizvodnog kompleksa namenjenog podršci više programa naprednih letelica. Iz Boinga su saopštili da je ugovor za novi F/A-XX usledio nakon što su 2025. godine izabrani za projekat F-47, te da su uložili u postrojenja, tehnologiju i kadar kako bi podržali istovremeni razvoj.

Foto: printscren YouTube/ Jet Insight



Programi F/A-XX i F-47 dobili su na hitnosti tokom poslednje dve godine usled brzog napretka u razvoju kineskih lovaca šeste generacije, koji predstavljaju konkurenciju ovim modelima. Lovci koje razvijaju kompanije „Čengdu” (Chengdu) i „Šenjang” (Shenyang) obavili su svoje prve letove 2024. godine i od tada beleže brz napredak u procesu letnih ispitivanja. Smatra se da Kina i Sjedinjene Države trenutno nemaju premca u razvoju lovaca šeste generacije, pri čemu se očekuje da će Kina svoje prve avione uvesti u operativnu upotrebu oko 2030. godine, dok bi F-47 i F/A-XX trebalo da uđu u službu početkom četrdesetih godina ovog veka.

militarywatchmagazine.com

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