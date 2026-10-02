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MEŠANJE U IZBORE: Izrael upro prstom u Veliku Britaniju, najavio kontramere

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02. 10. 2026. u 11:00

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IZRAELSKI predsednik Isak Hercog optužio je Veliku Britaniju za mešanje u izraelske izbore putem uvođenja sankcija, ocenivši taj potez kao politički motivisan.

МЕШАЊЕ У ИЗБОРЕ: Израел упро прстом у Велику Британију, најавио контрамере

Tanjug/AP/Ohad Zwigenberg

On je izjavio da sankcije koje je uvela britanska vlada predstavljaju „ozbiljnu grešku” i direktno mešanje u izraelsku politiku. Pozvao je evropske saveznike da vode dijalog sa Izraelom umesto da krive tu zemlju, prenosi „Politiko”.

Spor je nastao uoči izbora u Izraelu zakazanih za oktobar. Ranije ovog meseca, britanski ministar spoljnih poslova Ed Miliband najavio je zabranu trgovine robom i uslugama iz izraelskih naselja.

Miliband je takođe naveo da britanska vlada prihvata ocenu da se Palestinci na Zapadnoj obali suočavaju sa „etničkim čišćenjem”.

Izrael je prethodno na tu izjavu odgovorio pretnjom zatvaranjem britanskog konzulata u Jerusalimu i upozorenjem na moguće kontramere prema drugim zemljama.

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