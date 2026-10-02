AMERIKA UKIDA POMERANJE SATA? Tramp zatražio od Senata da hitno reaguje

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je republikance u Senatu da pokrenu proceduru za usvajanje Zakona o zaštiti sunčeve svetlosti, kojim bi bilo ukinuto pomeranje sata dva puta godišnje.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da je Predstavnički dom 14. jula usvojio zakon uz snažnu podršku obe stranke i pozvao je Senat da ga usvoji, ocenjujući da bi to predstavljalo još jednu pobedu ostvarenu međustranačkom saradnjom.

On je naveo da proces u Senatu "koči" senator Tom Koton iz Arkanzasa, "iz razloga koji nisu poznati", i pozvao je republikance da pokrenu pitanje u Senatu.

Tramp je ocenio da pomeranje sata dva puta godišnje "košta zemlju čitavo bogatstvo" i negativno utiče na kriminal, nivo stresa, sport i druge oblasti. On je naveo i da većina ljudi više voli dodatni sat dnevne svetlosti u večernjim nego u jutarnjim časovima.

Prema Trampovim tvrdnjama, obustava promene vremena mogla bi da doprinese smanjenju pljački i ubistava, saobraćajnih nesreća, posebno onih u kojima učestvuju pešaci, kao i rizika od srčanih problema, moždanog udara i sezonske depresije.

On je naveo i moguće koristi za bezbednost dece, vreme provedeno sa porodicom, sport, turizam, maloprodaju i ugostiteljstvo, kao i uštedu na računima za struju.

Tramp je rekao da republikanci, demokrate i nezavisni mogu da se ujedine oko tog pitanja i poručio je da sat treba ostaviti na sadašnjem vremenu i "nikada ga više ne pomerati".

(Tanjug)