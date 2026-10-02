"PRITISAK SE OSEĆA SVAKODNEVNO" NATO: Evropa mora bolje da zaštiti zdravstvenu infrastrukturu
EVROPA mora bolje da se pripremi za zaštitu zdravstvene infrastrukture od različitih pretnji, uključujući ratne i sajber-napade, zemljotrese i toplotne talase, ocenili su učesnici Evropskog zdravstvenog foruma u Gaštajnu.
Predsedavajući NATO komiteta načelnika vojnih medicinskih službi, Peter Iversen, rekao je da zdravstvena infrastruktura mora da bude zaštićena raspoređivanjem kapaciteta na širem geografskom području i skrivanjem objekata, posebno imajući u vidu da su zdravstvene ustanove u Ukrajini i dalje na meti napada, preneo je danas briselski Politiko.
- Možete rasporediti kapacitete na širem području, koristiti veći geografski prostor i sakriti objekte - rekao je Iversen.
Kao jednu od mogućnosti naveo je izmeštanje bolnica u podzemne objekte.
On je dodao da bi pri izgradnji buduće infrastrukture trebalo da se razmišlja o objektima sa dvostrukom namenom, poput podzemnih garaža koje bi imale dovoljno struje i vode da u slučaju potrebe mogu da budu pretvorene u bolnice.
Iversen je rekao da se istočna Evropa suočava sa sve većim pretnjama iz Rusije, uključujući napade dronovima i sajber-napade, kao i da zemlje bliže Rusiji imaju razvijenije planove za takve situacije.
- Svest o situaciji je izraženija bliže istočnom krilu. Pritisak se oseća svakodnevno - rekao je on.
Upozorio je i na ranjivost evropske farmaceutske industrije i proizvodnje zbog zavisnosti lanaca snabdevanja od zemalja poput Kine.
- Moramo da se pripremimo da smanjimo zavisnost od onih od kojih ne bismo želeli da zavisimo u slučaju velike krize - rekao je Iversen.
Odlazeći predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Ukrajini, Jarno Habiht, rekao je da zdravstveni sistemi moraju da budu dovoljno otporni da odgovore na različite krize, uključujući one koje nisu povezane sa ratom.
- Možete da imate povećan broj pacijenata, a istovremeno da ostanete bez struje, tako da moramo da budemo spremni na takve šokove - rekao je Habiht.
(Tanjug)
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