"PRITISAK SE OSEĆA SVAKODNEVNO" NATO: Evropa mora bolje da zaštiti zdravstvenu infrastrukturu

EVROPA mora bolje da se pripremi za zaštitu zdravstvene infrastrukture od različitih pretnji, uključujući ratne i sajber-napade, zemljotrese i toplotne talase, ocenili su učesnici Evropskog zdravstvenog foruma u Gaštajnu.

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Predsedavajući NATO komiteta načelnika vojnih medicinskih službi, Peter Iversen, rekao je da zdravstvena infrastruktura mora da bude zaštićena raspoređivanjem kapaciteta na širem geografskom području i skrivanjem objekata, posebno imajući u vidu da su zdravstvene ustanove u Ukrajini i dalje na meti napada, preneo je danas briselski Politiko.

- Možete rasporediti kapacitete na širem području, koristiti veći geografski prostor i sakriti objekte - rekao je Iversen.

Kao jednu od mogućnosti naveo je izmeštanje bolnica u podzemne objekte.

On je dodao da bi pri izgradnji buduće infrastrukture trebalo da se razmišlja o objektima sa dvostrukom namenom, poput podzemnih garaža koje bi imale dovoljno struje i vode da u slučaju potrebe mogu da budu pretvorene u bolnice.

Iversen je rekao da se istočna Evropa suočava sa sve većim pretnjama iz Rusije, uključujući napade dronovima i sajber-napade, kao i da zemlje bliže Rusiji imaju razvijenije planove za takve situacije.

- Svest o situaciji je izraženija bliže istočnom krilu. Pritisak se oseća svakodnevno - rekao je on.

Upozorio je i na ranjivost evropske farmaceutske industrije i proizvodnje zbog zavisnosti lanaca snabdevanja od zemalja poput Kine.

- Moramo da se pripremimo da smanjimo zavisnost od onih od kojih ne bismo želeli da zavisimo u slučaju velike krize - rekao je Iversen.

Odlazeći predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Ukrajini, Jarno Habiht, rekao je da zdravstveni sistemi moraju da budu dovoljno otporni da odgovore na različite krize, uključujući one koje nisu povezane sa ratom.

- Možete da imate povećan broj pacijenata, a istovremeno da ostanete bez struje, tako da moramo da budemo spremni na takve šokove - rekao je Habiht.

(Tanjug)