NOVAC RUSKOG BIZNISMENA ZAVRŠIO U UKRAJINI: Moskva istražuje zaplenu imovine u SAD
ISTRAŽNI komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog prisvajanja novca ruskog biznismena Konstantina Malofejeva sa računa u SAD i njegovog korišćenja za finansiranje Oružanih snaga Ukrajine, izjavila je portparol tog komiteta Svetlana Petrenko.
- Glavna istražna uprava Istražnog komiteta Rusije, na osnovu prijave Konstantina Malofejeva, pokrenula je krivični postupak zbog prisvajanja novčanih sredstava sa računa u SAD i njihovog korišćenja za finansiranje Oružanih snaga Ukrajine - rekla je Petrenko.
Prema njenim rečima, američke vlasti su donele odluku o zapleni Malofejevljevog novca koji se nalazio na računima u američkim kreditnim institucijama, što ruski istražni organi smatraju nezakonitim.
Ona je navela da su ta sredstva potom upotrebljena za finansiranje ukrajinske vojske.
U okviru istrage utvrđuju se sve okolnosti slučaja, kao i konkretni američki zvaničnici koji su, prema navodima Istražnog komiteta Rusije, učestvovali u donošenju tih odluka.
(Sputnjik)
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