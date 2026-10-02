ISTRAŽNI komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog prisvajanja novca ruskog biznismena Konstantina Malofejeva sa računa u SAD i njegovog korišćenja za finansiranje Oružanih snaga Ukrajine, izjavila je portparol tog komiteta Svetlana Petrenko.

Foto: Tanjug/AP/Aleksandar Kazakov

- Glavna istražna uprava Istražnog komiteta Rusije, na osnovu prijave Konstantina Malofejeva, pokrenula je krivični postupak zbog prisvajanja novčanih sredstava sa računa u SAD i njihovog korišćenja za finansiranje Oružanih snaga Ukrajine - rekla je Petrenko.

Prema njenim rečima, američke vlasti su donele odluku o zapleni Malofejevljevog novca koji se nalazio na računima u američkim kreditnim institucijama, što ruski istražni organi smatraju nezakonitim.

Ona je navela da su ta sredstva potom upotrebljena za finansiranje ukrajinske vojske.

U okviru istrage utvrđuju se sve okolnosti slučaja, kao i konkretni američki zvaničnici koji su, prema navodima Istražnog komiteta Rusije, učestvovali u donošenju tih odluka.

(Sputnjik)